Braunschweig. Für Dienstag kündigt der Marburger Bund Niedersachsen den Ärzte-Streik an. Welche Auswirkungen der Streik auf unsere Region hat, lesen Sie hier.

Tarifstreit Erneut Ärzte-Streik in der Region Braunschweig-Wolfsburg geplant

Die Tarifstreits in unserer Region gehen in die nächste Runde. Neben Streiks im öffentlichen Dienst und dem ÖPNV wird auch das Klinikpersonal zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Für Dienstag, 9. Mai, kündigt der Marburger Bund Niedersachsen nun einen erneuten bundesweiten Warnstreik an. Mehrere Verhandlungsrunden sind zuvor gescheitert.

Welche Krankenhäuser sind betroffen?

In der Region Braunschweig-Wolfsburg sind neben dem AWO Psychiatriezentrum Königslutter auch das Klinikum Peine, das Klinikum Wolfsburg, das Städtische Klinikum Braunschweig und das Städtische Klinikum Wolfenbüttel betroffen.

Insgesamt ruft der Verband Ärztinnen und Ärzte in rund 40 kommunalen Krankenhäusern zum Streik auf. In Niedersachsen sind mehrere tausende Mitglieder von den Tarifverhandlungen betroffen. Bundesweit gelten die Tarifverträge für rund 55.000 angestellte Ärzte an kommunalen Krankenhäusern.

Mehr zu den Ärzte-Streiks:

Welche Auswirkungen hat der Streik auf die Patienten?

Bereits in den letzten Wochen gab es bundesweit Streikaktionen des Marburger Bundes. In der Vergangenheit kündigte der Verband an, dass Notdienstvereinbarungen mit den einzelnen Krankenhäusern geschlossen werden, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Vor allem die Behandlung von Notfällen müsse sichergestellt werden. Patienten müssten sich allerdings unter Umständen auf längere Wartezeiten einstellen.

Was fordert der Marburger Bund?

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 fordert der Marburger Bund einen Ausgleich der seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021 aufgelaufenen Preissteigerungen sowie eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent.

Was ist der Marburger Bund?

Der Marburger Bund ist ein bundesweit agierender Verband. Er vertritt angestellte und beamtete Ärzte und ist Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft mit insgesamt etwa 135.000 Mitgliedern.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!