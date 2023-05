Ministerin hält Cannabis-Anbau in Schweineställen für möglich

Legal Kiffen mit Stoff aus dem Cannabis-Club

Wer bislang in Deutschland mit Cannabis erwischt wird, muss bisher mit Geldstrafe oder in schweren Fällen sogar mit Gefängnis rechnen. Die Bundesregierung will Besitz sowie kontrollierten Anbau und Verkauf der Droge nun zulassen. Wie genau sehen die Legalisierungspläne aus?

