Niedersachsen: E-Auto fährt rückwärts in Möbelmarkt – ohne Zutun?

Stuhr. Der Wagen in Stuhr kam erst nach 15 Metern zum Stehen. In Oldenburg lieferte sich ein betrunkener Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

In den Möbelmarkt statt an die Ladesäule: Ein E-Auto hat sich in Stuhr bei Bremen angeblich von allein in Bewegung gesetzt und rückwärts den Notausgang des Marktes durchbrochen. Nach 15 Metern kam der Wagen zum Stehen. Kunden wurden nicht verletzt, die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Fahrer habe das E-Auto an eine Ladesäule gefahren und gebremst, dann habe er nach eigenen Angaben gerade aussteigen wollen, als das Auto einen Satz nach hinten gemacht habe, sagte ein Sprecher. Unklar war zunächst, ob die Ursache ein technischer Defekt oder ein Handhabungsfehler war. Der Möbelmarkt wurde zwischenzeitlich geräumt.

Emsland: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Unfall in Haren im Emsland ist eine 55 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Beim Queren einer Straße habe die Frau offensichtlich den Wagen einer 79-Jährigen übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Unfallverursacherin starb, die 79-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, ein Notarzt kam per Hubschrauber. Auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Oldenburg: Betrunkener 29-Jähriger flieht vor Polizei und baut Unfall

Ein 29-jähriger Autofahrer hat sich in Oldenburg am Freitagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist schließlich mit einem Streifenwagen kollidiert. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Polizisten wurden nach den Angaben auf den Fahrer aufmerksam, da dieser mit hoher Geschwindigkeit in der Stadt unterwegs war. Bei der Verfolgungsfahrt fuhr er demnach mit äußerst hoher Geschwindigkeit innerhalb des Stadtgebiets, passierte mehrere rote Ampeln und führte gefährliche Überhol- und Ausbremsmanöver aus. Schließlich kam der 29-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Streifenwagen.

Es sei ein Atemalkoholwert von 1,47 Promille bei dem Fahrer festgestellt worden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und leitete Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ein.

