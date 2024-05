Osterode. Am Feiertag kommt es in der Region Osterode zu zwei schweren Unfällen mit Motorrädern. Am Dienstag löst ein Eimer einen Unfall aus.

Bei zwei Motorradunfällen in der Region Osterode sind am Mittwoch, 1. Mai 2024, mehrere Menschen schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Unfall auf der B498: Drei Motorräder kollidieren an der Sösetalsperre Osterode

Demnach war ein Motorradfahrer gegen 17 Uhr auf der B498 in Richtung Sösetalsperre unterwegs. Laut Polizei verlor der 25-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad einer 22-jährigen Frau. Dieses sei ordnungsgemäß gefahren worden. Ein kurz dahinter befindlicher 21-jähriger Kradfahrer kollidierte daraufhin mit dem zuvor verunfallten Motorrad. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Motorradunfall im Harz: 29-Jähriger bei Bad Grund schwer verletzt

Gegen 16.15 Uhr hatte sich außerdem ein Motorradunfall im Bereich Bad Grund ereignet. Ein 29-jähriger Kradfahrer verlor auf der B242 laut Polizei die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Als Ursache für das Unglück vermuten die Beamten unangepasste Geschwindigkeit. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Autounfall in Osterode: Eimer löst Kollision aus

Bereits am Dienstag war es in Osterode zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen, den ein Eimer ausgelöst hatte. Ein 18-Jähriger war gegen 13.05 Uhr auf der B243 in Richtung Seesen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als auf Höhe der Ausfahrt Lasfelde plötzlich ein großer schwarzer Eimer auf der Fahrbahn lag. Anstatt zu bremsen, wich der junge Fahrer laut Polizei nach links aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dadurch sei es zum Unfall mit einem 21-jährigen Pkw-Fahrer gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro, schreibt die Polizei abschließend.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag stießen außerdem zwei Fahrzeuge in Herzberg zusammen. Bei der Kollision gegen 15 Uhr an einer Kreuzung in der Scharzfelder Straße entstand ein Schaden von 5.500 Euro.

