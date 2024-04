Osterode. Viele Einsätze für die Polizei: Am Donnerstag kommt es in Osterode und Herzberg am Harz gleich zu drei Unfällen. Das ist passiert.

Im Bereich Osterode am Harz und Herzberg haben sich am Donnerstag, 25. April 2024, drei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei entstand Sachschaden. Das berichtet die Osteroder Polizei.

Unfall in Osterode: Autos kollidieren in Kreisel

Der erste Unfall ereignete sich demnach am Morgen gegen 7.40 Uhr im Steilen Ackerweg in Osterode. Zwei Autofahrer aus Bad Grund und Osterode waren dort im Kreisel auf Höhe Freiheiter Straße unterwegs. „Aufgrund einer Vorfahrtmissachtung kam es dann zum Zusammenstoß beider Pkw“, so die Polizei. Beide hätten die zweite Ausfahrt nehmen wollen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Unfall B243: Auto gerät ins Schleudern

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Mann aus Bad Grund auf der B243 von Herzberg nach Osterode, als sein Auto ausbrach und ins Schleudern geriet. Die Polizei erklärt: „Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke und schleuderte nochmal nach links aus, bevor dieser dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam“. Als Ursache für das Unglück vermuten die Beamten nicht angepasste Geschwindigkeit. Der entstandene Sachschaden beträgt 6.500 Euro.

Unfall in Herzberg: Geparktes Auto gestreift

In Herzberg kam es dann gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße. Eine Frau aus Herzberg verlor laut Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte beim Vorbeifahren ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto. Dieses wurde dadurch beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro, so die Polizei abschließend.

