Osterode. Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und zum Feierabend - mit unserem neuen, kostenlosen WhatsApp-Dienst bleiben Sie gut informiert. So funktioniert‘s.

Ab sofort können Sie unsere Nachrichten über einen neuen Kanal empfangen. Der Harz Kurier fasst die Artikel des Tages für interessierte Leserinnen und Leser über WhatsApp zusammen. Aktuell versenden wir in dem neuen Kanal werktags am Morgen und Abend jeweils eine Auflistung der wichtigsten Themen, zwischendurch außerdem druckfrische Blaulicht-Meldungen. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand.

Der Service ist kostenlos und Benachrichtigungen lassen sich auf Wunsch ein- oder ausschalten. Die Empfänger unseres WhatsApp-Kanals können mit Emojis reagieren, aber ein Kommentieren ist nicht möglich. So erhalten Sie nur die reinen Nachrichten. Ihre Telefonnummer ist nicht für andere Abonnenten des Kanals einsehbar, verspricht WhatsApp. Über den Direktlink kurzelinks.de/hkwa können Sie ganz einfach beitreten, und der Kanal lässt sich natürlich auch jederzeit wieder verlassen.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen

Die Welt scheint immer komplizierter zu werden, immer mehr Menschen geben an, sich durch die Fülle an Informationen überfordert zu fühlen. Dieser Umstand beschäftigt auch die Redaktion des Harz Kurier. Um unsere Leser auf die Art und Weise zu erreichen, wie es am besten in ihren Alltag passt, bieten wir deshalb mittlerweile mehrere digitale Kanäle an:

Bei Facebook und Twitter finden Sie unsere altbewährten Social-Media-Auftritte

Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

Unsere HK News-App hat mit dem aktuell geplanten Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

Den neuen Kanal „Harz Kurier“ finden Sie in WhatsApp über das Symbol „Aktuelles“ oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa.