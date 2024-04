Osterode. Autofahrer, die über Osterode in den Oberharz wollen, müssen am 24. April Umwege in Kauf nehmen. Das ist der Grund für die Sperrung.

Im Harz stehen den Autofahrern weitere Sperrungen von Straßen bevor: Um etwa 17 Uhr am Mittwoch, 24. April, wird die B241 bei Osterode im Bereich des Butterbergtunnels für eine Nacht voll gesperrt. Darüber informiert der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einem Schreiben.

Grund für die Sperrung seien demnach planmäßige Wartungsarbeiten an der technischen Ausstattung und dem Entwässerungssystem des Butterbergtunnels in Osterode am Harz. Abschließend erfolgt ein Gesamttest der Sicherheitstechnik.

Die Umleitung erfolgt über die Ortschaft Freiheit in Osterode. Voraussichtlich ab 5 Uhr am darauffolgenden Donnerstagmorgen, 25. April, kann die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

