Osterode am Harz. In Rekordzeit waren alle Plätze für das Sportevent in Osterode am Harz vergeben. Der Harz Kurier verlost einen weiteren Startplatz für ein 4er-Team.

Der Harzer Hexentrail geht in diesem Jahr in die neunte Auflage: Am 31. August ist es so weit. Schon seit Jahren freuen sich die Verantwortlichen des Events über kontinuierlich steigende Teilnehmerzahlen, des über Südniedersachsen hinaus bedeutendste Spendenlaufs. Dennoch war Udo Küster vom Orga-Team überrascht, dass die kompletten Startplätze des Wohltätigkeitslaufs in einer Rekordzeit von nur 24 Tagen vergeben waren. Einige Teams wurden daher auf eine Warteliste gesetzt, um eventuell noch als Nachrücker an den Start gehen zu können.

Dem Harzkurier ist es gelungen, dass die Hexentrail Veranstalter einen zusätzlichen Startplatz zur Verfügung stellen. Dabei ist es egal, ob sich das Team für die Kurzdistanz über 35 Kilometer oder die Langdistanz mit 60 Kilometer entscheidet.

So können Sie einen zusätzlichen Startplatz beim Hexentrail im Harz gewinnen

Wer jetzt noch kurzentschlossen die sportliche Herausforderung des Langstreckenwanderns mit Wohltätigkeit verbinden möchte, kann sein Team noch bis zum 31. März unter redaktion-harzkurier@funkemedien.de für die Startplatzverlosung anmelden. Organisator Udo Küster verrät dem Harz Kurier: „Aktuell sind 112 Teams angemeldet. Das Gewinnerteam erhält dann dementsprechend die Nummer 113“.

Die Hinweise des Veranstalters (https://www.harzer-hexentrail.de/index.php/ausschreibung) sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei beachten. Unter allen eingegangenen Nachmeldungen, inklusive Warteliste, erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges die Auslosung des Gewinnerteams. Als besonderes Highlight entfällt für die Gewinner die Startgebühr.

Die Teilnehmer des Harzer Hexentrail 2023 erreichen den Checkpoint in Förste. (Archiv) © FMN | Mark Härtl

Was ist der Harzer Hexentrail in Osterode am Harz?

Der Harzer Hexentrail ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung und findet in diesem Jahr am Samstag, 31. August, statt. Veranstalter ist der MTV Förste. Die zu erwandernde Distanz beträgt etwa 60 Kilometer oder alternativ 35 Kilometer, wobei die Streckenführung des Harzer Hexentrails jedes Jahr durch die Organisatoren neu festgelegt wird. Die Routen werden nach endgültiger Festlegung für die Teams online gestellt. Das Ziel ist stets an der Stadthalle in Osterode. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind unter www.harzer-hexentrail.de nachzulesen.

Das Orga-Team weist bereits jetzt darauf hin, dass nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr am gleichen Wochenende wieder ein Kinder Hexentrail angeboten wird. Der genaue Termin und der zeitliche Ablauf werden mit Planungsabschluss zeitnah veröffentlicht.

