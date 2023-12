Osterode. Der Harzer Hexentrail geht im August 2024 erneut in und um Osterode am Harz an den Start. Was zur Anmeldung und zum Kinder-Hexentrail bekannt ist.

„Aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Osterode am Harz ist er nicht mehr wegzudenken“, stellte Bürgermeister Jens Augat (SPD) fest. Auch im kommenden Jahr wird der Startschuss zum mittlerweile neunten Harzer Hexentrail fallen, und zwar am Samstag, dem 31. August. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, machte das Organisationsteam bei einer Presseveranstaltung deutlich.