Osterode. Die Polizei vermeldet in den vergangenen Tagen gleich drei Diebstähle - in einem Fall kann ein Detektiv den Ladendieb stellen.

Gleich drei Diebstähle in den vergangenen Tagen meldet die Polizei Osterode in einer Pressemitteilung am Sonntagmittag. In einem der Fälle konnte der Ladendetektiv den Dieb noch vor Ort stellen - in den beiden anderen Fällen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bereits am Donnerstag, 15. Februar, wurde einer Kundin eines Drogeriemarktes in der Osteroder Innenstadt zwischen 11.10 und 11.20 Uhr die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche gestohlen.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Wenige Stunden später kam es erneut zu einem Diebstahl in der Sösestadt: dieses Mal in einem Baumarkt in der Alten Northeimer Straße. Zwei Männer versuchten hier am späten Nachmittag, Gartengeräte zu stehlen. Die Männer hatten den Laden verlassen, ohne die Geräte im Wert von 600 Euro zu bezahlen. Der Ladendetektiv konnte die beiden stellen. Es wurde Strafanzeige gestellt.

Am Freitag, 16. Februar, erbeuten die Diebe indes Zigarettenstangen im Wert von etwa 1.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Demnach hatten sich die Unbekannten zwische 16 und 17 Uhr Zugang zu einem Lager eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße in Herzberg verschafft und dort die Zigaretten eingesteckt.

Hinweise nimmt die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/998950 entgegen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.