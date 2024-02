Osterode am Harz. Die Reihe von Ladenschließungen in Osterode am Harz geht weiter. Nun muss auch ein Restaurant in der Innenstadt die Tore schließen.

Schon wieder schließt ein Laden in Osterode am Harz und trägt zum weiteren Leerstand bei. Letzte Woche musste bereits ein beliebtes Restaurant in Förste schließen. Jetzt gibt es auch die Bestätigung, dass ein Lokal in der Osteroder Innenstadt dauerhaft geschlossen bleibt.