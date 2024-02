Osterode. Um unsere Gesellschaft ist es schlecht bestellt, so könnte man meinen. Unser Redakteur Robert Koch schöpft aber Hoffnung - dank eines Schokoriegels.

Ist es um unsere Gesellschaft wirklich so schlimm bestellt, wie man glauben mag? Gefühlt wird einem täglich die Verrohrung der Sitten vor Augen gehalten, Herzlichkeit, Empathie und Dankbarkeit scheinen keinen richtigen Platz mehr zu haben. Ein kleiner Schokoriegel aber macht mir Hoffnung...

Mit unserer kleinen Tochter Mira waren wir am vergangenen Samstag zum Wocheneinkauf in Osterode unterwegs, unter anderem auch bei Kaufland in Osterode. In der Mittagszeit hatte sich der erste Ansturm dort bereits gelegt, dennoch war noch reichlich Betrieb. Unsere kleine Maus ist drei Jahre - und eine typische Dreijährige. Als wir zur Kasse kamen, musste sie natürlich vorweg marschieren, damit ihr pinker Donut auch ja als Erstes auf dem Band lag.

Gespannt verfolgte sie dann, wie der Donut bis zur Kassiererin vorgezogen wurde. Vor uns war eine andere Kundin, die ein paar Kleinigkeiten eingekauft hatte, unter anderem eine Packung Kinder-Bueno. Wer es nicht kennt, Buenos sind sehr leckere Schokoriegel. Ganz fasziniert und mit großen Augen schaute sich Mira an, wie die Dame schließlich bezahlte und die Packung sowie die weiteren Einkäufe einsteckte.

Eine freundliche Stimme spricht uns an

„Mira, auch wenn du die Schokoriegel toll findest, die gehören der Frau und nicht uns“, rufe ich ihr zu, als sie ein wenig traurig der Packung hinterher guckte. Ein paar Sekunden später ist ihr Donut über das Band gezogen und auch unsere Einkäufe werden von der Kassiererin gescannt. Da spricht uns plötzlich eine freundliche Stimme an, es ist die Dame, die vor uns an der Kasse bezahlt hatte und noch einmal zurückgekommen war: „Entschuldigung, dürfte ihre Kleine denn einen Schokoriegel?“ Wir nicken. Mit einem Lächeln nimmt sie einen Bueno aus der Packung und reicht ihn Mira.

Unsere Maus strahlt, sagt lieb „Danke“ und freut sich riesig. Wir lächeln, die Dame lächelt, die Kassiererin lächelt ebenfalls, der Stress des Tagesgeschäfts ist kurz vergessen. Es war nur eine kleine Geste, eine kleine Aufmerksamkeit, aber unserer Mira hat sie den Tag versüßt und mir die Hoffnung gegeben, dass unsere Gesellschaft vielleicht doch nicht so verloren ist, wie man manchmal zu befürchten hat. Danke für diese spontane Herzlichkeit!

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.