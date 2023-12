Osterode. Am Weihnachtswochenende kommt es in Osterode am Harz zu mehreren Unfällen. Glücklicherweise bleibt es bei Blechschäden. Der aktuelle Polizeibericht.

Von mehreren Verkehrsunfällen rund um das Weihnachtswochenende 2023 berichtet die Polizei aus Osterode am Harz am Mittwochmorgen.

Osterode am Harz: Unfall an Kreisel

Am Samstag vor Heiligabend bog ein 31-jähriger Autofahrer demnach gegen 18.40 Uhr in die Straße „Steiler Ackerweg“ ein, um in den dortigen Kreisel einzufahren.

Dabei übersah der Mann laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte 23-jährige Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Video dokumentiert Unfall auf Tankstellengelände

Zu einem Unfall an einer Osteroder Tankstelle kam es am 1. Weihnachtsfeiertag in der Petershütter Allee.

Laut Polizei berührte ein Autofahrer gegen 16 Uhr beim Rückwärtsfahren eine Saugstation auf dem Tankstellengelände. Durch diese Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.350 Euro.

Der 27-jährige Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei weiter. Er konnte im Anschluss mithilfe von Videomaterial und Zeugen aufgefunden werden.

Unfallflucht in Osterode - Zeugen gesucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich übers verlängerte Wochenende in der Straße „Am Südbahnhof“. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte hier im Vorbeifahren den geparkten Pkw einer Osteroderin, vermutet die Polizei.

Dabei entstand Sachschaden. „Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne die Erhebung seiner Personalien zu ermöglichen“, schreiben die Beamten. Hinweise nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

