Osterode. Hoffen auf weiße Weihnachten: Wie wird das Harz-Wetter? So sieht die Wettervorhersage für das Harzvorland und den Oberharz aus.

Es ist noch gar nicht so lange her, da erfreute fester Schnee die Besucher im Harz bereits ab wenigen hundert Metern Höhe. Jetzt scheint beim Blick aus dem Fenster eher wieder der Herbst zu grüßen. Ab Mittwochabend gilt im Harz sogar eine Unwetterwarnung vor Dauerregen.

Noch mehr Winter-Bilder aus dem Harz: Leserfotos 7.12.-13.12.2023 Der Große Knollen im Winterkleid. © privat | Helga Bönhold Rudel im Schneetreiben. © privat | Karl Heinrich Schneelandschaft. © privat | Karl-Heinz Dietrich Blick vom Bismarkturm. © privat | Karl-Heinz Dietrich Driving home for christmas. © privat | Thomas Schrader Wintertraum. © privat | Daniel Schwarz Das süße Rotkehlchen. © privat | Christian Würzbach Der Eichelhäher lauert. © privat | Christian Würzbach Streit um die Sonnenblumenkerne. © privat | Christian Würzbach Auch der Amsel schmeckt der Apfel. © privat | Christian Würzbach Frische Apfelspalten schmecken am besten. © privat | Christian Würzbach Da hat wohl jemand den Abflug verpasst. © privat | Christian Würzbach Buchfink und Bergfink am Futterhäuschen. © privat | Christian Würzbach Die Mandarinente vom Juessee. © privat | Christian Würzbach Leichter Nebel um den Bismarckturm Bad Lauterberg. © privat | Helga Bönhold Hinter den Bäumen versteckt - der Bismarckturm Bad Lauterberg. © privat | Helga Bönhold Winterzauber. © privat | Helga Bönhold Lichtstreifen am Horizont. © privat | Helga Bönhold Bremer Teich bei Friedrichsbrunn. © privat | Helga Bönhold Am Bergrat-Müller-Teich bei Friedrichsbrunn. © privat | Helga Bönhold Gartenvögel mögen Äpfel. © privat | Ralph Paul Äpfel sind gesund. © privat | Ralph Paul Vitaminschub. © privat | Ralph Paul Herr Amsel beim Apfelschmaus. © privat | Ralph Paul Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Hannover. © privat | Roland Wittenberg Treppenhaus. © privat | Roland Wittenberg Klimaneutral durch die Stadt. © privat | Roland Wittenberg Minimalistische Ostsee. © privat | Roland Wittenberg Verlassen im Harz. © privat | Roland Wittenberg Zimmerpflanze (Alpenveilchen) mit Spiegelung. © privat | Roland Wittenberg Eine Straßenbahn fährt durch Braunschweig. © privat | Roland Wittenberg Blick über Hannover vom neuen Rathaus. © privat | Roland Wittenberg Ein ungewöhnliches Pärchen zieht um den Juessee Herzberg. © privat | Christian Würzbach Der Farbtupfer schlechthin, der Eisvogel. © privat | Christian Würzbach Der Kingfisher in Lauerstellung. © privat | Christian Würzbach Der einsame Jungschwan am Juessee. © privat | Christian Würzbach Der einsame Jungschwan am Juessee. © privat | Christian Würzbach Douglasiezapfen mit Samen. © privat | Irmgard Meyer Trompetenflechten. © privat | Irmgard Meyer Trompetenflechten. © privat | Irmgard Meyer Auch ein Lieblingsblick. © privat | Irmgard Meyer Am Ende des einsamen Weges. © privat | Irmgard Meyer 1 / 42

Fällt Schnee? So wird das Harz-Wetter zu Weihnachten 2023

Zum Weihnachtsfest sieht es aktuell leider auch nicht viel besser aus. Für das Harzvorland rund um Herzberg am Harz prognostiziert die Webseite wetter.de zwar Schneeregen am Samstag, 23. Dezember - an Heiligabend steigen die Temperaturen aber auf bis zu 10 Grad Celsius und es regnet weiterhin viel.

Ähnlich trüb sieht es am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag aus. Auch hier bewegt sich das Thermometer im einstelligen Plusbereich. Allgemein kann es windig werden. Die Sonne lässt sich dabei kaum blicken.

Auch interessant

Weihnachten wild statt weiß? Wetter-Experte spricht von Chaos Von Jan Knötzsch

Hoffnung auf weiße Weihnachten im Oberharz

Der Blick auf Braunlage im Oberharz macht da schon etwas mehr Hoffnung auf weiße Weihnachten: Am Freitag und Samstag soll es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Schnee geben. Doch ob dieser liegen bleibt? Denn am 24. und 25. Dezember 2023 wird es hier ebenfalls wärmer und es fällt Regen. Vorsicht: Es kann glatt sein.

Auch die Webcams im Harz zeigen, abgesehen von einer Eislandschaft auf dem Brocken, derzeit triste Aussichten.

Auch interessant

Diese Webcams im Harz lohnen sich wirklich Von Joshua Connor Müller

Wettervorhersage: Sturm im Harz möglich

In den höheren sowie den exponierteren Lagen des Harzes kann es außerdem zu Sturmböen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von 65 Stundenkilometern und mehr.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: