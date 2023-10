Osterode. In vergangenen Jahren wohnten immer weniger im Altkreis Osterode. Setzt sich dieser Trend fort oder stabilisieren sich die Bevölkerungszahlen?

Hohe Sterberaten, viele Wegzüge und ausgestorbene Innenstädte - In vergangenen Jahren sind die Einwohnerzahlen in den Kommunen des Altkreises Osterode größtenteils stetig gesunken. Die alte Bevölkerung stirbt, junge Menschen gehen lieber in die Großstädte. Urbanisierung und Landflucht sorgten für ausgestorbene Innenstädte und Leerstände.