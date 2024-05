Sieber. An der L521 zwischen Sieber und St. Andreasberg wird gearbeitet. Was Autofahrer jetzt wissen müssen und wo die Umleitung verläuft.

Autofahrer aufgepasst: In der kommenden Woche ist die Strecke von Sieber in den Harz gesperrt: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar muss hier Hochwasserschäden beseitigen. Dazu wird die Landesstraße 521 von Sieber nach St. Andreasberg für eine Woche lang voll gesperrt sein. Los gehen sollen die Arbeiten am Dienstag, dem 21. Mai. Die Arbeiten sind dann geplant bis Freitag, 24. Mai. Asphaltarbeiten an der Fahrbahn müssen hier ausgeführt werden. Gesperrt ist die Strecke bis zur Einmündung der Landesstraße 520.

Aufgrund der langanhaltenden Niederschläge im Herbst 2023 ist es an der L 521 entlang der Sieber zu Ausspülungen an einer Böschung gekommen. Diese Ausspülungen führten zu einem Böschungsbruch, bei dem auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Baustelle an der L521 - Das ist die Umleitung

Die Umleitung geht über die Bundesstraße 27 nach Bad Lauterberg und weiter über die Landesstraße 520 nach St. Andreasberg und umgekehrt.

