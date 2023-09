Harzer-Hexen-Stieg und Karstwanderweg bleiben Qualitätsweg

Das Wandern hat sich in Deutschland zu einer beliebten Outdooraktivität entwickelt. Immer mehr Urlaubsregionen setzen auf diesen anhaltenden Trend, schaffen neue Angebote oder vermarkten bestehende Angebote aktiver. Entsprechend hat die Konkurrenzsituation auf dem Wandermarkt weiter zugenommen. Umso wichtiger ist es, dass auch der Harz mit qualitativen Produkten in diesem Segment um Urlauber und Gäste werben kann. Mit dem Harzer-Hexen-Stieg und dem Karstwanderweg verfügt die Region über zwei bundesweit bekannte „Wanderbotschafter“, deren Güte durch den Deutschen Wanderverbandes überprüft wird. 2023 standen nun beide Fernwanderwege turnusmäßig erneut auf dem Prüfstand und konnten ihren Status als Qualitätswege Wanderbares Deutschland bestätigen. Darüber informiert der HTV in einer Mitteilung.

Im Rahmen des Thüringer Wandertags in Ilfeld im Südharz überreichte Erik Neumeyer, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes, offiziell die Urkunden über die erfolgreiche Nachzertifizierung der Qualitätswege Harzer-Hexen-Stieg und Karstwanderweg Südharz für weitere drei Jahre. „Wir freuen uns, dass der Harzer-Hexen-Stieg trotz der Herausforderungen am Wegesrand den Ansprüchen des Siegels erneut gerecht werden konnte“, erklärt Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes (HTV), der die Urkunde für das Gemeinschaftsprojekt von Harzklub, Nationalpark Harz und HTV entgegennahm. Auf Grund des durch Klimawandel und Borkenkäfer bedingten Baumsterbens auf einigen Wegeabschnitten mussten zusätzlich über 300 Holzpfosten mit Wegemarken gesetzt werden, um dem Kriterium der fortlaufenden Beschilderung zu entsprechen.

Für die Arbeitsgemeinschaft Karstwanderweg „Drei Länder - Ein Weg“ nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Karstfördervereine aus Sachsen-Anhalt, Nordhausen und Göttingen die Auszeichnung für den Karstwanderweg Südharz in Empfang. „Die Karstregion des Südharzes als einzigartiger Naturraum behält somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal“, freute sich Firouz Vladi, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg e.V. stellvertretend für die drei beteiligten Vereine über die erneute Auszeichnung.

Zertifizierung des Harzer-Hexen-Stiegs

Als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ und einer der „Top Trails of Germany“ verbindet der Harzer-Hexen-Stieg die Orte Osterode im Südwesten und Thale im Nordosten. Insgesamt neun Prüfer aus der Region kontrollierten die 150 Kilometer des Harzer-Hexen-Stiegs, damit verbunden ist unter anderem die vollständige Begehung des Weges. Dabei wurden der Hauptweg mit Brockenumgehung sowie die südliche und nördliche Route um die Rappbodetalsperre in insgesamt 39 Einzelabschnitte unterteilt. Die ausgebildeten Qualitätsprüfer, die der Harzklub, der Nationalpark Harz und der Harzer Tourismusverband stellten, überprüften im Frühsommer in jedem Abschnitt die Einhaltung der 23 geforderten Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbandes, um erneut das Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zu erhalten. Zu diesen Kriterien gehören insbesondere die perfekte Beschilderung sowie die Wegequalität. Zudem wird die Attraktivität der Wegeführung in die Beurteilung einbezogen. Diese sollte möglichst häufig auf naturnahen Pfaden und möglichst wenig über Teerstrecken verlaufen, kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie Naturhighlights berücksichtigen und Rastmöglichkeiten einbinden.

Neben den Rangern des Nationalparks sind es vor allem die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Harzklubs, die sich um die Erfüllung der Kriterien kümmern und in ihrer Freizeit - nicht nur am Harzer-Hexen-Stieg - Schilder anbringen, Bänke und Hütten reparieren sowie Wege freihalten und damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Wanderregion beitragen.

Die Instandhaltung und stetige Verbesserung des Harzer-Hexen-Stiegs wird unterstützt von der Harzsparkasse, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und der Sparkasse Osterode am Harz, dem regionalen Energieversorger Harz Energie und von der Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH, die mit der Harzer Kräuterhexe das offizielle Getränk des Qualitätsweges herstellt.

Auch der Karstwanderweg bleibt „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“

Mehrere Gutachter überprüften zudem ebenfalls in der ersten Jahreshälfte im Rahmen des Zertifizierungsprozesses die gesamte Strecke des Karstwanderweges. Mit über 230 Kilometer Wegstrecke erschließt dieser zweite zertifizierte Fernwanderweg im Harz die einzigartige Naturlandschaft in den Landkreisen Göttingen, Nordhausen und Mansfeld-Südharz. Die durch Wegepaten organisierte Pflege und Wartung des Weges teilen sich die Fördervereine Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg e.V., Karstwanderweg Landkreis Nordhausen e.V. sowie der Südharzer Karstlandschaft e.V.

Von Pölsfeld im Osten bis Bad Grund im Westen reihen sich am südlichen Harzrand perlschnurartig geologische Erscheinungen aneinander. „Es sind die Höhlen, Erdfälle und Dolinen, Karstquellen, Bachschwinden und Flussversinkungen, Karstkegel, Schlotten, geologische Orgeln, Felsen und weiße Gipswände, die den einzigartigen Charakter des Weges ausmachen“, heißt es in der Mitteilung.

Durch seine gute ÖPNV-Anbindung können sich Wanderer ohne Auto mühelos Tagesetappen zusammenstellen. 23 Bahnhöfe begleiten den Karstwanderweg zwischen Münchehof und Blankenheim. Die Anreise mit der Bahn ermöglicht eine flexible Gestaltung der Wanderrouten, da man nicht wie bei Rundwegen an einen Autoparkplatz gebunden ist, sondern von einem Bahnhof zum anderen wandern oder auch dank Fahrradmitnahme radeln kann. Die Broschüre „Zug um Zug durch den Südharz“ stellt 15 Tageswanderungen von Bahnhof zu Bahnhof vor. Die Publikation steht als Download auf www.karstwanderweg.de (samt gpx-Tracks) bereit.

Karstwanderweg: Knapp 200 Informationstafeln am Wegesrand

Der Karstwanderweg dient neben dem Wandern mit Natur- und Landschaftserlebnis auch der Bildung, also Schule, Wissenschaft und Forschung. Knapp 200 Informationstafeln am Wegesrand informieren über Kultur und Natur der Gipskarstlandschaft Südharz. Seit 25 Jahren erfolgreich angenommen wird zudem das Programm der jährlich etwa 45 angebotenen fachkompetent geführten Sonntagswanderungen. Auch die Internetseite www.Karstwanderweg.de stellt einen umfangreichen Wissensschatz dar. Sie beschreibt nicht nur ausführlich den Weg mit seinen Höhepunkten, hier werden allein 2.300 Publikationen zitiert, davon sind 815 online nachzulesen.

Das Engagement der ehrenamtlichen Unterstützer hat sich auch hier gelohnt: Der Karstwanderweg darf erneut für drei weitere Jahre mit dem Qualitätssiegel des Deutschen Wanderverbandes werben.

Ausführliche Informationen inklusive GPS-Daten, digitalen Karten und Onlineshop für Kartenmaterial zu den beiden Harzer Qualitätswegen gibt es im Internet unter www.harzer-hexen-stieg.de sowie unter www.karstwanderweg.de.

