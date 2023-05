Traditioneller Schüttenhoff in Dorste 2023: Das ist alles geplant

Das Dorster Schüttenhoff-Komitee und die Schüttenhoff-Gesellschaft von 2023 hatten zur Bürgerunterrichtung ins Dorfgemeinschaftshaus geladen und es waren nicht nur ältere, sondern auch viele junge Leute gekommen.

Der erste Schützenmeister, Achim Dix, begrüßte unter den gut 150 Gästen auch den Schirmherren, Ortsbürgermeister Gerrit Armbrecht, und den langjährigen Schüttenhoff-Pastor Dr. Hermann Mahnke. Für den musikalischen Rahmen sorgte traditionsgemäß der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dorste unter der Leitung von Alexander Wächter. Bevor aber der erste Schützenmeister die Aktiven und den Festablauf vorstellte, gab Achim Dix einen Rückblick auf das Jahr 2021, als der Schüttenhoff durch das Corona-Virus nicht stattfinden konnte. Er las dazu einen fiktiven Zeitungsbericht vor, wie er vielleicht im Juni 2021 hätte in der Zeitung stehen können. Trotz aller Wehmut stellte das Komitee fest, dass es die richtige Entscheidung war, den Schüttenhoff 2021 in Dorste abzusagen.

Sechs lange Jahre kein Schüttenhoff in Dorste, sechs Jahre, die nicht ohne Spuren geblieben sind und viele Planungen, die für den Schüttenhoff 2021 schon sicher waren, mussten komplett verworfen werden. Doch Achim Dix legte schnell den Hebel um, schließlich bedeute der Schüttenhoff 2023, positiv in die Zukunft zu blicken. Auch wenn noch nicht alles so laufe, wie man sich das vorstelle oder wünsche, sei sich das Komitee zu 100 Prozent sicher, dass der Schüttenhoff wieder so gefeiert werde, wie es sich für seine 281-jährige Tradition gehört.

Kompliment an die Dorster vom ersten Schützenmeister

„Und dass wir Dorster feiern können und die Marathonveranstaltung Schüttenhoff zelebrieren wie kaum eine andere Ortschaft, ist weit und breit bekannt und wirft immer wieder Verwunderung auf“, betonte Dix. Zudem machte er allen Dorstern ein Kompliment: „Was wäre ein Komitee oder die Schüttenhoff-Gesellschaft, wenn ihr nicht alle mitziehen würdet?“

Er stellte die Frage, was wohl ein Schüttenhoff sei ohne die Bataillone, ohne die festlich geschmückten Straßen, die bunten Festwagen und Fußgruppen zum großen Umzug am Pfingstmontag, Barrikaden und die dazugehörigen Kämpfe, und vor allem das Miteinander, das wieder näher Zusammenrücken, was gerade in dieser schnelllebigen und schwierigen Zeit viel zu kurz komme.

„Das Komitee kann nur den Rahmen vorgeben, aber gelebt wird der Schüttenhoff von euch.“ Im Anschluss stellte das Komitee die Festtage vor.

Dorster Schüttenhoff 2023: Der Ablauf

Die Buren werden an beiden Pfingsttagen versuchen, die Umzüge durch ihre Barrikaden zum Stoppen zu bringen. Die Zimmerleute wiederum werden alles daran setzen, dass dies nicht geschieht und die Barrikaden der Buren nur durch Muskelkraft schnellstmöglich räumen. Am Pfingstsamstag, 27. Mai, wird ab 15 Uhr der Schüttenhoff eingetrommelt.

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, findet der kleine Umzugum 11.30 Uhr statt und ab 20 Uhr wird im DGH zur Musik der Band „Gentics“ getanzt.

Pfingstmontag, 29. Mai, seht der große Umzug auf dem Plan, der um 13 Uhr vom Mühlengraben, Ecke Turmstraße/Hinterdorfstraße startet. Nach dem Umzug findet dann „Der Höhepunkt nach dem großen Umzug“ statt, bei dem alle Umzugskapellen, vor der Proklamation der neuen Würdenträger, aufspielen. Ab 20 Uhr geht es mit guter Stimmung durch die Band „Party-Land“ weiter.

Am Sonntag, 4. Juni, werden dann nach dem Kirchgang, ab 10.30 Uhr die „Dorster Jungfrauen“ – alle Frauen, die zwischen dem Schüttenhoff 2017 und 2023 geheiratet haben bzw. zugezogen sind – vom 3. Bataillon abgeholt, bevor um 11.30 Uhr das „Große Frühstück“ nach Pfingsten beginnt.

Es wird jemand zum Filmen gesucht – das sind die Kriterien

Achim Dix kam bei der Bürgerunterrichtung auch noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Schon beim Schüttenhoff 2017 hätte es leider niemanden gegeben, der das gesammelte Filmmaterial zu einem Film zusammen schneiden konnte. Es habe zwar jede Menge Film- und Bildmaterial, aber keinen Film gegeben. Jetzt stehe man vor demselben Problem. Es sei bestimmt machbar, Film- und Bildmaterial zu sammeln, so Dix. „Wer aber ist dann in der Lage, das Material zu sichten und eine Vorauswahl von sehenswerten und wichtigen Momenten zu treffen? Und wer schneidet diese hinterher zusammen? Wer hält die Technik dafür vor?“

Diese Fragen könnten noch nicht beantwortet werden. „Das muss unserer Meinung auch jemand sein, der mit dem Schüttenhoff Dorste vertraut ist und dann auch weiß, worauf es ankommt. Dazu kommt dann noch, dass der Film bezahlbar bleiben soll“, so der erste Schützenmeister. Es seien viele Kriterien, die kaum alle zu erfüllen seien, weil viel Engagement, jede Menge Enthusiasmus und Freude an der Arbeit mit im Spiel sein müssten.

Wenn jemand eine Idee habe, könne er sich beim Komitee melden. Zum Ende der Veranstaltung wurden noch Sabine Haase und Hartmut Koch als Kassenprüfer gewählt.

Sie freuen sich auf den Schüttenhoff 2023 (v.l.): Zweiter Besteknecht Simon Pautsch, Erster Schaffer Tim Labersweiler, Zweiter Schaffer Jannis Mißling, Erster Besteknecht Marek Hoffmeister, Zweiter Schützenmeister Walter Benneckendorf, Erster Schützenmeister Achim Dix, Zweiter Bestemann Rainer Deppe-Wode und erster Bestemann Torsten Klie. Foto: Petra Bordfeld / HK

Das sind die Beteiligten beim Dorster Schüttenhoff 2023:

Schüttenhoff-Komitee:

1. und 2. Bestemann: Torsten Klie und Rainer Deppe-Wode

Torsten Klie und Rainer Deppe-Wode Schützenmeister: Achim Dix und Walter Benneckendorf

Achim Dix und Walter Benneckendorf Besteknechte: Marek Hoffmeister und Simon Pautsch

Marek Hoffmeister und Simon Pautsch Schaffer: Tim Labersweiler und Jannis Mißling

Erstes Bataillon (Verheiratete):

Oberst: Dirk Brandt

Dirk Brandt Major: Michael Schmidt

Michael Schmidt Hauptfeldwebel (Spieß): Ulf Jäger

Zweites Bataillon (Junggesellen):

Hauptmann: Kevin Ernst

Kevin Ernst Oberleutnant: Nikolaj Kuppe

Nikolaj Kuppe Leutnant: Kevin Peters

Drittes Bataillon (Frauen):

Hauptmann: Susanne Hoffmeister

Susanne Hoffmeister Oberleutnant: Claudia Dix

Claudia Dix Leutnant: Daniela Fahlbusch

Ärzte und Sanitäter:

Oberstabsarzt: Jan Bergmann

Stabsarzt: Stefan Eberhardt

Sanitäter: Roy Kühne und Jakob Hennig

Schützensektion:

Leitung vom Wachhabenden: Lars Tetzlaff

Lars Tetzlaff Mitglieder: Uwe Vihs, Ralph Klages, Frank Armbrecht, Lutz Wächter, Volker Dix, Karsten Roddewig, Thomas Sindram, Christian Neitzel, Sven von Einem, Tobias Dix, Holger Dunemann, Tim Eickmann, Michael Hippe, Falko Jäger, Lars Mißling, Ingo Schindler, Arne Wedemeyer und Mathias Wedemeyer

Buren:

Marian Armbrecht, Eicke Römermann, Maximilian Jahnke, Jan Albrecht und Bennet Jäger

angeführt von Jonas Schmidt

Zimmerleute:

Johannes Eigenmeier, Felix Fette, Keno Kahle, Jonas Pautsch, Kilian Rott, Michael Schlodder, Robert Schmidt sowie Aaron und Fynn Wächter

unter der Führung vom Leutnant Kevin Peters

Fiktiver Bericht 2021

„Der Schüttenhoff in dem Jahr war ein tolles Fest, geprägt durch Frohsinn und Guter Laune, fantasievollen, in mühsamer Arbeit gestalteten Festwagen und Fuß-Gruppen, die wieder einmal aktuelle, kulturelle und auch historische Themen aufgegriffen hatten. Die Buren und Zimmerleute fesselten die vielen Zuschauer mit ihren Barrikaden und den dazugehörigen Barrikadenkämpfen. Auch die festlich geschmückten Straßen trugen wieder zum Gelingen des Schüttenhoffs bei und zeigten was auch ein kleines Dorf wie Dorste Großes auf die Beine stellen kann. Wenn es in Dorste eine Fünfte Jahreszeit gibt, ist es definitiv der Schüttenhoff!“