Leichtathletik: Sparkassenmeeting in Osterode geht im Juni an

Nach vier Jahren Corona-bedingter Pause sollen in diesem Jahr wieder die Grundschulen beim Sparkassenmeeting in Osterode am Harz mitmachen.

Das 14. Internationale Sparkassenmeeting in Osterode am Samstag, 10. Juni, ist für viele Athleten und Athletinnen ein wichtiger Termin: Im Jahnstadion können sie Rankingpunkte für die Weltbestenliste sammeln.

Erstmals ist das Sparkassenmeeting bei der World Challenge Tour dabei – als einziges Meeting überhaupt in Norddeutschland. Auf der Jagd nach der Normerfüllung und Rankingpunkten, die Voraussetzung sind, um sich für die internationalen Höhepunkte zu qualifizieren, werden voraussichtlich viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler die Startgelegenheit im Osteroder Jahnstadion nutzen.

Der MTV Osterode mit der LG Osterode als Veranstalter hat ein kompaktes Programm geschnürt, damit die Zuschauer möglichst hautnah die Teilnehmer in ihren Disziplinen verfolgen können. Erfahrungsgemäß zeigen sich die Spitzensportler aus dem In- und Ausland offen für Autogramme und Gespräche, so die Veranstalter.

Grundschulen machen wieder mit

Los geht es um 11 Uhr. Die Begrüßung und Vorstellung von Top-Athleten erfolgt ab 12 Uhr. Dabei sein wird als Ehrengast Christina Schwanitz, Weltmeisterin 2015 und ehemalige Weltklasse-Kugelstoßerin. Im vergangenen Jahr musste sie krankheitsbedingt absagen.

Eine Bereicherung werden seit 2019 erstmals wieder die 8 x 50 Meter Kinderstaffeln der Grundschulen sein. Erwartet werden mehr als 200 Schülerinnen und Schüler. Die KinderSportStiftung Harz honoriert ihr Engagement mit einem finanziellen Beitrag für die Klassenkassen sowie zusätzlich für die drei schnellsten Staffeln der 1./2. und 3./4. Klassen.

Jahnstadion ist beliebt unter Kugelstoßern

Die Veranstalter rechnen damit, dass sie Anfang Mai verkünden können, welche Spitzensportler am Start sein werden. Dennoch: In vielen Gesprächen am Rande mehrerer Hallenmeetings haben Cheforganisator Rainer Behrens eigenen Angaben zufolge schon einige Zusagen erreicht. Mal wieder seien es die Kugelstoßerinnen und Kugelstoßer, die die kompakte Anlage am Ührder Berg zu schätzen wissen. Als Disziplin im Rahmen des Deutschen Wurf-Cups soll die komplette deutsche Kugelstoßelite am Start sein. Bei den Frauen gehören dazu Sara Gambetta (SV Halle – Bestleistung 19,05 Meter) und Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge – 18,88 Meter), die zur erweiterten Weltspitze zählen. Julia Ritter (TV Wattenscheid) ist auf einem guten Weg dorthin. Auf ihrer Lieblingsanlage hat sie seit 2020 immer ihre Jahresbestweite erzielt. Zuletzt in 2022 qualifizierte sie sich mit 18,60 Meter für die Weltmeisterschaften. Da will übrigens auch Simon Bayer hin, zurzeit bester deutscher Kugelstoßer mit 20,43 Meter.

Als weitere Disziplin im Rahmen des Deutschen Wurf-Cups dürfen sich die Zuschauer auf den Speerwurf freuen. Spannung dürfte aufkommen, ob die bestehenden Meeting-Rekorde von 81,28 Meter bei den Männern und 60,26 Meter bei den Frauen übertroffen werden.

