Nachwuchs der LG Osterode hält mit den Älteren mit

Jannik Just (Mitte) von der LG Osterode bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Hannover.

Am vergangenen Wochenende fanden die Hallenlandesmeisterschaften Leichtathletik der Altersklassen U16 und U20 in Hannover statt, bei denen die LG Osterode von Jannik Just und Finn Duda vertreten wurden. Beide Aktiven konnten hier mit guten Leistungen in starken Teilnehmerfeldern überzeugen.

Zunächst stellte sich am Samstag Finn Duda als jüngerer Jahrgang (2005) in der U20 der Konkurrenz über 60 Meter. Hier musste er im ersten von drei Vorläufen an den Start gehen und konnte in der guten Zeit von 7,52 Sekunden den dritten Platz in diesem Lauf belegen. Die Zeit bedeutete gleichzeitig eine neue Bestleistung. Leider verpasste Duda damit aber ganz knapp um acht Hundertstelsekunden das Finale der besten acht Sprinter.

Kampf gegen ältere Konkurrenz

Am Sonntag musste sich Jannik Just als M13-Athlet (Jahrgang 2010) in der höheren Altersklasse M14 bei seinen ersten Landesmeisterschaften und seinem ersten 3.000 m-Lauf auf der Bahn der überwiegend älteren Konkurrenz stellen. Nach dem Start legte ein Athlet ein sehr hohes Tempo an den Tag, dem der Rest nicht folgen wollten. Dahinter ging Just das Rennen aber ebenfalls offensiv an und konnte sich in einer Dreierverfolgergruppe einordnen.

Diese Gruppe lief das gesamte Rennen über auch mit konstanten Rundenzeiten zusammen und konnte sich damit vom Rest des Feldes absetzen, so dass diese Gruppe die Plätze zwei bis vier unter sich ausmachen sollten. Erst auf den letzten 150 Metern forcierten die beiden Konkurrenten das Tempo in einen Schlusssprint nochmals, was der junge Osteroder nicht ganz mitgehen konnte.

So belegte der LGO-Athlet in der starken Zeit von 10:49,10 Minuten den sehr guten vierten Platz. Just musste sich nur älteren Startern des Jahrgangs 2009 geschlagen geben und zeigte sich mit dem guten Ergebnis am Ende sehr zufrieden.