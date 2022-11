Unfall in Osterode: Mann zwischen Müllwagen und Baum eingeklemmt

Osterode. Verletzt wurde ein Mann aus Herzberg bei einem Verkehrsunfall auf dem Kornmarkt in Osterode am Harz am Mittwochmorgen. Das ist passiert.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen in Osterode auf dem Kornmarkt gekommen. Das berichtet die Osteroder Polizei.

Gegen 7.15 Uhr setzte der 34-jährige Fahrer eines Müllwagens zurück und übersah dabei laut Polizei einen dahinterstehenden 30-jährigen Mann aus Herzberg. Der Herzberger wurde zwischen dem Trittbrett und einem Baum eingeklemmt.

Aufgrund der entstandenen Verletzung am rechten Beim wurde der Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Müllwagen sowie an dem Baum entstand Sachschaden, so die Polizei abschließend.

