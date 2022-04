Osterfeuer-Termine 2022: Hier brennen sie im West- und Südharz

In diesem Jahr werden die Osterfeuer am Samstag sowie am Sonntag wieder brennen. Allerdings nicht in gewohntem Umfang. Die Coronakrise hat einige Osterfeuerveranstalter dazu veranlasst, ihre Traditionen in diesem Jahr noch ruhen zu lassen. Andere wiederum bitten zum gemütlichen Beisammensein.

In Walkenried wurde das Osterfeuer zunächst abgesagt. Allerdings soll es dort am Ostersamstag jetzt doch brennen - auf dem Kupferberg.

Friedensfeuer in Wulften

Auch in Hattorf sind fast alle Osterfeuer abgesagt. Aufgrund der fraglichen Coronalage geht man auch hier auf Nummer sicher. Einzig in Wulften wird ein Feuer brennen - ein Friedensfeuer. Am Ostersamstag ab 18 Uhr soll es einen Fackelzug durch den Ort geben zum Osterfeuerplatz am Ende der Straße Neue Welt. Alle Einnahmen an diesem Abend sind für die Ukrainehilfe bestimmt.

Auch in Bartolfelde wird es ein Osterfeuer geben. Es brennt am Ostersonntagabend, allerdings an einem anderen Standort: Am Glietzsberg.

Corona: Abstände einhalten

Alle übrigen Osterfeuer gibt es hier in der Übersicht, so, wie sie gemeldet wurden.

Die Mitarbeiter der Ordnungsämter weisen darauf hin, dass man unter dem Einfluss der Coronakrise zusammenkommt. Sie und die Veranstalter erinnern daran, noch immer auf Abstände zu achten. Sollte die Lage es erfordern, könnte das ein oder andere Osterfeuer außerdem noch abgesagt werden.

Osterfeuer am Ostersamstag, 16. April 2022 – Überblick:

Bad Grund, Am Knollen ab 18.00 (Am Westschacht + Am Georgstollen fällt aus)

Badenhausen, Am Papenberg (Steinbruch) + In der Lehmkuhle (Unterdorf) + Am Naturfreundehaus ab 18.00

Bad Lauterberg, Wiesenbeker Teich ca. 19.00

Braunlage, Auslauf Brockenwegschanzen ab 17.00

Clausthal-Zellerfeld, Am Otiliae Schacht + Campingplatz Prahljust ab 18.00

Dorste, Am Moosberg ca. 19.00

Düna, Hainholz ca. 19.00

Elbingerode, KEIN OSTERFEUER

Eisdorf, Am Steinweg/Kleine Trift + In der Uferstraße ab 18.00

Förste, In der Schanze ca. 19.00

Freiheit, KEIN OSTERFEUER

Gittelde, KEIN OSTERFEUER

Hattorf, KEIN OSTERFEUER

Herzberg, KEIN OSTERFEUER

Hohegeiß, Auf dem Schützenplatz ab 18.00

Hörden, KEIN OSTERFEUER

Katzenstein, Festplatz/Große Wiese ca. 19.00

Lasfelde, KEIN OSTERFEUER

Lerbach, Oberdorf/Mühlenwiese + Unterdorf/Hopfenberg ab 20.00 ( UPDATE )

) Lonau, Am Dorfgemeinschaftshaus ab 18.00

Marke, Oberes Feld ca. 19.00

Neuhof, Am Dorfgemeinschaftshaus ca. 18.30

Nienstedt, KEIN OSTERFEUER

Osterhagen, Am Bocksufer ca. 19.00

Osterode, KEIN OSTERFEUER

Petershütte, KEIN OSTERFEUER

Riefensbeek-Kamschlacken, KEIN OSTERFEUER

Schwiegershausen, KEIN OSTERFEUER

Sieber, KEIN OSTERFEUER ( UPDATE )

) Steina, TSV-Sportplatz in der Steinatalstraße ca. 19.30 ( UPDATE )

) St. Andreasberg, Am Glockenberg ab 18.30

Tettenborn-Kolonie, Am Sportplatz ca. 19.30

Walkenried, Auf dem Kupferberg ab ca. 18.00

Wieda, KEIN OSTERFEUER

Windhausen, KEIN OSTERFEUER

Willensen, Auf dem Pfingstanger bei Einbruch der Dunkelheit ( UPDATE )

) Wulften, Verlängerung der Straße + Neue Welt ca. 19.00

Zorge, KEIN OSTERFEUER

Osterfeuer am Ostersonntag, 17. April 2022:

Bad Sachsa, KEIN OSTERFEUER ( UPDATE )

) Barbis, Westkoldung ca. 19.00

Bartolfelde, Am Glietzsberg ca. 19.00

Scharzfeld, Auf dem Steinberg+ Auf dem Schulberg ca. 19.00

Osterhagen, Am Querberg ca. 19.00

Pöhlde, Am Eckernloch + Im Unterdorf ca. 19.00

Ührde, Kleebucht ca. 19.00

Wieda, KEIN OSTERFEUER

Alle Angaben ohne Gewähr. Beginn oft bei Einbruch der Dunkelheit.