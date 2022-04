Wulften: Aus dem Oster- wird ein Friedensfeuer

Wulften. Ein Lichtblick für die Osterzeit: In Wulften wird am 16. April ein Friedensfeuer für den guten Zweck entzündet.

Anstelle eines Osterfeuers soll in Wulften ein Friedensfeuer für den guten Zweck stattfinden.

Nach der Absage der Osterfeuer in Hattorf (wir berichteten) gibt es einen – im wahrsten Sinne des Wortes – Lichtblick für die Samtgemeinde-Bürger: Die Wulftener Vereine und Verbände laden alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Friedensfeuer auf dem Osterfeuerplatz an der Bimmelbrücke ein.

Die Anlieferung von Grünschnitt (keine Stämme oder Stuken) für das Friedensfeuer ist am Samstag, den 16. April, von 8 bis 16 Uhr möglich. Ab 18 Uhr wird durch die Jugendfeuerwehr Wulften mit einem Fackelzug das Friedensfeuer entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, informiert Vereinssprecher Frank Berlin.

Der Erlös der Veranstaltung geht an „Unser Dorf für den Frieden: Wulften unterstützt die Ukraine“, die Spendenaktion der Gemeinde. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist auf eigene Gefahr, auf das Mitbringen von Getränken kann verzichtet werden, so Berlin.