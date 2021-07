Stadt Osterode verlängert Konzessionsverträge mit Harz Energie

Die Harz Energie Netz GmbH wird auch künftig die Strom- und Erdgasnetze in Osterode am Harz betreiben. Bürgermeister Jens Augat, Harz Energie-Netz Geschäftsführer Dirk Schaper und Netz-Prokurist Thomas Preiß verlängerten die Konzessionsverträge um weitere zwanzig Jahre.

Der Osteroder Stadtrat hatte der Verlängerung zuvor einstimmig zugestimmt. Augat lobte die langjährige Zusammenarbeit mit dem kommunalen Netzbetreiber: „Die Harz Energie und ihre Vorgängerunternehmen Licht- und Kraftwerke Harz bzw. Westharzer Kraftwerke sind schon seit 1913 bzw. 1924 verlässliche und faire Partner für die Stadt Osterode am Harz. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch seine technische Kompetenz aus. Die Verantwortlichen haben immer auch ein offenes Ohr für die Belange unserer Stadt. Viele Themen lassen sich so schnell und unkompliziert lösen.“

Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit nannte er den Anschluss des Osteroder Ortsteils Düna an das Trinkwassernetz der Stadt. Im Sommer 2018 sorgte hier eine Wasserknappheit für Schlagzeilen. Mit Tanklastwagen musste das Trinkwasser aus Osterode angeliefert werden (wir berichteten).

Lesen Sie dazu auch:

Die Kommune traf 2019 die notwendigen Konzessionsentscheidungen, in nur vier Wochen Bauzeit verlegte die Harz Energie eine 2,5 Kilometer lange Trinkwasserleitung nach Düna. „Gemeinsam konnten wir damit ein großes Problem für die Bürger in Düna lösen“, fasst Augat zusammen. „So wünsche ich mir das auch weiterhin im Strom- und Erdgasbereich.“

Die Harz Energie Netz GmbH Die Harz Energie Netz GmbH bewirtschaftet die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze in mehr als 100 Kommunen der Region Harz-, Harzvorland und Eichsfeld. Zudem ist die Netzgesellschaft für andere Energieversorger als Dienstleister tätig und übernimmt technische Betriebsführungen. 215 Mitarbeiter, darunter 16 Auszubildende, betreuen ein Stromnetz von 5.833 Kilometern Länge, ein Gasnetz von 2.622 Kilometern und 1.319 Kilometer Trinkwassernetz. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen rund 40 Mio. Euro für den Erhalt und den Ausbau der Netze und Anlagen investiert, hinzukommen die Ausgaben für Instandhaltung. Davon profitieren auch die Betriebe der Region, da Aufträge überwiegend an Unternehmen vor Ort vergeben werden. Die Harz Energie Netz GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Harz Energie GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer Dirk Schaper dankte Bürgermeister Augat und dem Osteroder Stadtrat für das große Vertrauen. „Wir freuen uns, dass unsere guten Leistungen über so viele Jahre mit den Vertragsverlängerungen honoriert werden. Die Energie- und Wassernetze in Osterode sind technisch in einem guten Zustand. Wir werden dafür sorgen, dass das so bleibt.“ Schaper hob insbesondere die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Verwaltung hervor. „Im Netzgeschäft ist es oft wichtig, dass Entscheidungen nicht nur sachgerecht, sondern auch vor Ort und schnell getroffen werden. Das klappt in Osterode hervorragend“.

Die Konzessionsverträge regeln den Bau und Betrieb von Strom- und Erdgasleitungen auf dem Gebiet der Stadt Osterode am Harz. Für das erteilte Wegenutzungsrecht erhält die Stadt eine Konzessionsabgabe. Die Abgabe steht dem städtischen Etat anschließend zu 100 Prozent zur Verfügung. Die Harz Energie zahlt an die Stadt den gesetzlich höchstzulässigen Betrag. Die neuen Verträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.