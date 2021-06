Harzer Hexentrail fällt auch 2021 wegen Corona aus

Das Orga-Team des Harzer Hexentrail war sich schnell einig, als es um die Frage ging, was den Harzer Hexentrail ausmacht: Teamgeist, Gemeinschaft, viele Supporter auf der Strecke, tolle Checkpoints, super Stimmung auf der Strecke und im Zieleinlauf. Für all das fehlt momentan allerdings die Planungssicherheit, auch wenn die Corona-Lockerungen immer mehr Normalität zulassen. Schweren Herzens entschloss man sich daher, den Hexentrail auch in diesem Jahr 2021 abzusagen.

„Der Hexentrail ist im Normalfall mit 560 Teilnehmenden, über 100 Supportern, 150 Ehrenamtlichen und mindestens 1.500 Zuschauern ein Event, das sich aktuell nicht sicher planen lässt. Daher wird es in diesem Jahr leider wieder keinen Hexentrail geben“, erläutert Udo Küster vom Orga-Team.

Termin für Harzer Hexentrail 2022

Ebenso wird es keine Neuauflage des Hexentrail at Home geben. „Wir konzentrieren uns voll auf den Hexentrail 2022, den wir in gewohnter Weise durchführen wollen“, so Küster. Für den gibt es auch schon einen Termin, nämlich Samstag, 3. September 2022. Alle Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. Sollte ein Team nicht starten können, kann der Startplatz unter Angabe des Team-Namens und der Bankverbindung per E-Mail an info@harzer-hexentrail.de storniert werden.

