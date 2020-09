Das Team der Kulturschmiede Osterode läuft beim „Hexentrail at Home“ von Wulften durch das Rhume- und Sösetal rund 30 Kilometer nach Osterode, verbunden mit der Übergabe zweier Spendenschecks an den Ponyhof Wulften und die Osteroder Vogelstation.

Viele Teams sind beim „Hexentrail at Home“ unterwegs

Eigentlich hätten sich Anfang September die rund 580 Teilnehmer des 7. Harzer Hexentrails beim Zieleinlauf an der Stadthalle Osterode von einer großen Menschenmenge feiern lassen sollen. Doch wie bei so vielen Großveranstaltungen in diesem Jahr machte die Corona-Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Die siebte Auflage des Spendenlaufs musste abgesagt werden und wurde auf das kommende Jahr verlegt – neuer Termin ist der 28. August 2021.

So ganz ohne das alljährliche Hexentrail-Erlebnis wollte man aber trotzdem nicht bleiben. Das Organisations-Team des MTV Förste hatte daher den „Hexentrail at Home“ ausgerufen. Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Osterode am Harz und dem Küchenstudio Hattorf war es sogar möglich, Startnummern und Medaillen zur Verfügung zu stellen.

Große Resonanz

Die große Resonanz überraschte das Orga-Team: Mehr als 70 der insgesamt 118 angemeldeten Teams nahmen die Möglichkeit an und holten sich im Vorfeld ihre Startunterlagen ab. Am eigentlichen Hexentrail-Wochenende galt es dann, als Team eine Strecke von mindestens 25 Kilometern Länge zurückzulegen. Dabei war es egal, ob dies am Freitag, Samstag oder Sonntag passierte. Auch die Strecke konnte frei ausgewählt werden und musste nicht zwangsläufig im Harz verlaufen – viele Teams nutzten aber trotzdem die vielfältigen Möglichkeiten des Mittelgebirges und des Umlands. Einige wagten sich sogar auf die Originalstrecke und legten die kompletten 60 Kilometer zurück. Aus Dassel gab es Teilnehmer, die den langen Weg nach Osterode zu Fuß zurücklegten.

Das Team der Kulturschmiede Osterode hatte sich hingegen eine andere Variante ausgeguckt. Die Gruppe lief von Wulften durch das Rhume- und Sösetal rund 30 Kilometer nach Osterode, unterbrochen von einer kleinen Eis-Erfrischung in Berka. Mit ihrer Strecke verbanden sie den Ponyhof Wulften und die Osteroder Vogelstation – und die Übergabe von Spendenschecks an die beiden Organisationen.