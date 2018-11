Butterbergtunnel öffnet Ende des Monats – Wartung bald nachts?

„Wir liegen absolut im Plan“, verlautete es aus der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar, eine gute Nachricht, vor allem für die leidgeplagten Anwohner, an deren Grundstücken der Umleitungsverkehr auf der B241 während der Sperrung des Butterbergtunnels in Osterode...