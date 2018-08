Frauenhaus in Osterode öffnet wieder

Das Osteroder Frauenhaus für den gesamten Landkreis Göttingen wird am 1. September wiedereröffnet. Es war nach Kündigung des Leistungsvertrages durch den Landkreis und der dann unklaren Finanzierung im Frühjahr 2017 geschlossen worden. Bis dahin hatte das Frauenhaus vier Plätze vorgehalten – ein Angebot, mit dem es jetzt auch jetzt wieder an den Start geht. Betrieben wird das Frauenhaus vom Verein Frauen für Frauen. „Unser Blick in der...