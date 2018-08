Hier spricht Landrat Reuter über die Zukunft der Schulen

Am Donnerstag beginnt für die Schüler im Landkreis wieder der Ernst des Lebens: Die großen Ferien sind vorbei. Auch die Kreispolitik wird sich demnächst wieder mit dem Thema Schulen befassen: Am 18. Oktober legt die Verwaltung im Schulausschuss den Entwurf des neuen Schulentwicklungsplanes (SEP) vor, der derzeit ausgearbeitet wird. Danach beginnt die Phase der politischen Meinungsbildung, die in einen Beschluss des Kreistages im...