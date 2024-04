Herzberg. Staffelstabübergabe in der Zentralen Notaufnahme: Dr. Fahim Yousofzai übernimmt ab 1. Mai die Position von Dr. Patrick Jung. Das ist der neue Leiter.

Zum 1. Mai 2024 übernimmt Fahim Yousofzai die Position als Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Der erfahrene Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie ist aktuell als Geschäftsführender Oberarzt in der Abteilung Innere Medizin/Kardiologie am Haus tätig.

Dr. Fahim Yousofzai folgt auf Dr. Patrick Jung, der die Klinik auf eigenen Wunsch verlässt, um in der Region neue Leitungsaufgaben zu übernehmen. „Mit Herrn Yousofzai konnten wir einen erfahrenen Mediziner für die Ärztliche Leitung der Zentralen Notaufnahme gewinnen. Er ist zudem bereits mit unserer Klinik, Abläufen und Strukturen vertraut“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

Die zentrale Notaufnahme in Herzberg betreut jährlich rund 19.000 Patienten

„Die zentrale Notaufnahme ist eine bedeutende Schnittstelle in der Versorgung unserer Patienten. Hier werden pro Jahr ca. 19.000 Patientinnen und Patienten betreut“, so der Geschäftsführer.

„Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und meine Kolleginnen und Kollegen in der Zentralen Notaufnahme. Das Arbeiten dort ist Teamwork. Nur gemeinsam können wir unseren Patientinnen und Patienten eine schnelle und zielgerichtete Erstversorgung in der ZNA ermöglichen und den Fachbereich weiterentwickeln. Dabei liegt mir auch die Ausbildung der jungen Assistenzärzte am Herzen“, erklärt Fahim Yousofzai. „Wichtig ist mir zudem, die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen in der Klinik sowie den Rettungsdiensten und den niedergelassenen Ärzten weiter auszubauen und zu festigen.“

Dr. Fahim Yousofzai arbeitet seit 2020 für Helios

Fahim Yousofzai hat sein Medizinstudium in Bochum, Duisburg, Essen und Hannover absolviert. Von 2014 bis 2020 arbeitete der erfahrene Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie in einer Klinik in Hannover. Im Anschluss war er in der Inneren Medizin der Helios Klinik Bad Gandersheim beschäftigt, zunächst als Leitender Oberarzt, später als Chefarzt. Seit 2023 ist Herr Yousofzai als Geschäftsführender Oberarzt in der Kardiologie unserer Klinik tätig. Fahim Yousofzai ist verheiratet und hat eine Tochter.

Der bisherige Chefarzt, Dr. Patrick Jung, verlässt die Herzberger Klinik zum 30. April 2024 auf eigenen Wunsch, um im Krankenhaus in Hann. Münden eine Chefarztposition zu übernehmen. „Für sein Engagement in den letzten fünf Jahren danke ich Herrn Dr. Jung ganz herzlich. In dieser Zeit ist es ihm gelungen, die Strukturen in unserer Notaufnahme auf die modernen Herausforderungen anzupassen und das Schnittstellenmanagement zum Rettungsdienst auszubauen“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

