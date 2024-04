Herzberg. Bei Herzberg kommt es am Mittwochmorgen beinahe zu einer Massenkarambolage. Das ist bisher bekannt.

Auf der Bundesstraße 243 zwischen Herzberg und Osterode am Harz ist am Mittwochmorgen ein Falschfahrer unterwegs – am Ortsausgang Herzberg ist es deswegen gegen 9.15 Uhr beinahe zu einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrern gekommen.

Polizei warnt vor Geisterfahrer im Bereich Herzberg und Osterode

Die Polizei warnt weiterhin alle Fahrerinnen und Fahrer auf der B243 zwischen Herzberg und Seesen auf beiden Fahrtrichtungen besonders vorsichtig zu fahren und nicht zu überholen.

Auf dem Display eines Autos ist der Warnhinweis über einen Geisterfahrer auf der B243 zwischen Herzberg und Osterode zu lesen. © FMN | Thorsten Berthold

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Falschfahrer um einen dunkelblauen Dacia.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

