Südharz. Monty ist erst sechs Monate alt und sucht jetzt eine Familie, bei der er für immer leben kann. Was Interessierte über ihn wissen müssen.

Zum Dahinschmelzen: Der kleine Mischlingshund Monty schaut keck in die Kamera - wie ein Profi. Dabei ist er erst sechs Monate alt. Trotzdem sucht er ein Zuhause, eine Familie, bei der er für immer leben kann.

Monty scheint dabei der ideale Freund zu sein: Tierärztin Dr. Tanja Barke beschreibt ihn als lieb, anhänglich, neugierig und gelehrig. Alle, die ihn bisher kennenlernen durften, sind restlos begeistert von dem zauberhaften kleinen Blonden mit den weißen Pfötchen und dem schönsten Augenaufschlag der Welt. Monty fährt gerne Auto, läuft sehr brav an der Leine, folgt im Freilauf vom ersten Moment auch ohne Leine und würde für Leckerchen alle Kunststückchen vollführen

Das ist Monty in voller Größe. © FMN | Privat

Er sei außerdem verträglich mit anderen Hunden und sogar Katzen. Aktuell wiegt Monty sieben Kilogramm, wird es ausgewachsen aber wohl auf etwa zehn Kilo bringen. Seine Mutter ist eine kurzbeinige kleine Mischlingshündin, also hat Monty die langen Beine sicher von seinem unbekannten Papa geerbt. Wahrscheinlich steckt die pfiffige kleine Rasse Kokoni mit in der tollen Mischung.

Monty in Bad Lauterberg: ungeplanter Nachwuchs

Monty war ungeplanter Nachwuchs, und die Familie, in der seine Mutterhündin sehr behütet lebt, bat nun um Hilfe bei der Vermittlung. Aktuell lebt Monty bis zum Auszug in eine eigene Familie als Gasthund bei einer Mitarbeiterin der Tierarztpraxis. So lange wird er auch als Praxishund in der Lauterberger Tierarztpraxis mit dabei sein.

Monty ist ein perfekter Familienhund und darf - selbstverständlich konsequente weitere Erziehung von Kind und Hund vorausgesetzt - gerne auch in eine Familie mit kleinen Kindern ziehen. Der kleine Racker ist geimpft, gechippt, laut aktueller Blutuntersuchung kerngesund und kastriert.

Monty fährt auch gern im Auto mit. © FMN | Privat

Anfragen und wichtige Infos:

Wer Monty kennenlernen und ihm ein neues Zuhause geben möchte, muss sich per Mail wenden an Tier-Not-Hilfe@gmx.de.

Wichtige Angaben: Name , Adresse , Telefonnummer , wer zur Familie gehört, wie die Wohnsituation ist, Arbeitszeiten der Familie und wie Monty im Falle des Falles betreut wäre

, , , wer zur Familie gehört, wie die Wohnsituation ist, Arbeitszeiten der Familie und wie Monty im Falle des Falles betreut wäre Monty wird nur im Umkreis von 30 Kilometern rund um Bad Lauterberg vermittelt.

vermittelt. Weitere Informationen zu Monty und anderen Tieren auf den Webseiten der Tierarztpraxis Koch in Bad Lauterberg.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz:

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!