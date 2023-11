Herzberg. Autofahrer müssen sich vom 20. bis 22. November 2023 auf noch mehr Baustellen in Herzberg einstellen: Es wird wieder gebaut und erneuert.

Am 20. und 21. November wird die K427 (Geißkleestraße) zwischen der Abfahrt Eichholz und der Osteroder Straße / Dr.-Frössel-Allee auf Grund von notwendigen Ausbesserungsarbeiten an der Asphaltdeckschicht halbseitig gesperrt. Darüber informiert der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) in einer Mitteilung.

Der Verkehr aus Osterode nach Herzberg fahrend wird demnach wie aktuell bis zur Abfahrt Eichholz auf der B243 geführt und auf die K427 geleitet. Der Verkehr auf der Kreisstraße 427 aus Richtung Hörden / Aschenhütte in Richtung Herzberg kann während der Deckensanierung wie bisher in Richtung Herzberg fahren.

Im Verlauf von der Abfahrt Eichholz bis zur Einmündung Geißkleestraße / Dr.-Frössel-Allee / Osteroder Straße wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zufahrt zum Wohngebiet Eichholz aus Richtung Osterode ist auch während der Deckensanierung gewährleistet. Ebenfalls kann der Verkehr aus dem Wohngebiet Eichholz in Richtung Herzberg Innenstadt über die Geißkleestraße fließen.

Bauarbeiten vor der Abfahrt Eichholz in Herzberg am Harz: Pkw dürfen fahren, Lkw müssen Umweg über die B243 nehmen

Die Zufahrt zum Wohngebiet Eichholz kann für Pkw über die Straßen Am Sportplatz und Meisenweg erfolgen. Lkw-Verkehr mit Ziel Wohngebiet Eichholz muss auf Grund der Durchfahrtshöhe von 2,60 Meter in der Straße Am Sportplatz den Umweg über die B243 bis zur Abfahrt Mühlenberg und auf der Gegenfahrbahn zurück zur Abfahrt Eichholz fahren.

Am Mittwoch, 22. November, wird die Geißkleestraße voraussichtlich im Verlauf des Vormittags wie aktuell bis zum Wohngebiet Eichholz wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden, heißt es dazu vonseiten der Straßenbaubehörde.

Mehr Themen aus Herzberg:

Straßenbaubehörde über Herzberg: „Die Baumaßnahme wird im gesamten Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen führen“

Für Fragen von Anliegern und Bürgern stehen die NLStBV und die Stadt Herzberg am Harz jeden Montag von 9 bis 10 Uhr persönlich im Baubüro in der Hauptstraße 4 zur Verfügung.

„Die Baumaßnahme wird im gesamten Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen führen. Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und die Stadt Herzberg am Harz bitten alle Verkehrsteilnehmenden, Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: