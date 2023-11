Herzberg. Schluss mit Öffnungszeiten: Eine Selbstbedienungsstation am Rewe-Markt in Herzberg sorgt ab sofort für flexiblen Brief- und Paketservice.

Wer kennt nicht die Situation, dass man versehentlich vergisst, einen Brief oder ein Päckchen zur Post zu bringen – und dann ist die Postfiliale möglicherweise aufgrund von Zeitbeschränkungen oder Wochenendruhe geschlossen. Um solche Missgeschicke zu verhindern, hat die Deutsche Post DHL nun in Herzberg Abhilfe geschaffen.