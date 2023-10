Nächster Abschnitt Baustelle Herzberg: Das ändert sich ab Montag

Herzberg Am Montag, 9. Oktober 2023, gehen die Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt B243 in Herzberg in den nächsten Bauabschnitt. Das wird sich ändern.

Der nächste Bauabschnitt der Sanierung der Bundesstraße 243 im Bereich der Ortsdurchfahrt Herzberg steht bevor: Der kommende Bauabschnitt wird ab Montag, 9. Oktober, zwischen Göttinger Straße und Sieberstraße eingerichtet. Das soll gemacht werden - und das ändert sich für Verkehrsteilnehmer.

In diesem Bauabschnitt wird ein neuer Schmutzwasserkanal unter der Fahrbahn der Bundesstraße 243 gebaut und die Oberfläche auf der Richtungsfahrbahn Bad Lauterberg gefräst und neu asphaltiert, so die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Verkehrsführung im Streckenabschnitt zwischen Göttinger Straße und Sieberstraße wird wie folgt eingerichtet: Auf der Bundesstraße 243 ist die Richtungsfahrbahn Osterode/Seesen innerhalb der Ortsdurchfahrt Herzberg von der Einmündung B 27/ B243 bis zur Abfahrt Dr.-Frössel-Allee durchgehend befahrbar. Zwischen der Bundesstraße 27 und Heidestraße ist die Fahrbahn in beide Richtungen befahrbar. Der folgende Streckenabschnitt zwischen Heidestraße und Sieberstraße wird einspurig in Richtung Osterode eingerichtet. Ab Sieberstraße bis zur Lonauer Straße werden je Richtung zwei Spuren frei gegeben. Die Heidestraße, Sieberstraße, der Lebensmittelmarkt, Pfingstanger, Domeierweg, Osteroder und Lonauer Straße können aus Richtung Bundesstraße 27 uneingeschränkt angefahren werden.

Baustelle auf der B243 in Herzberg am Harz: Auch Änderungen bei Geh- und Radwegen

Die Von-Einem Straße - und damit auch die Zufahrt zum Einkaufszentrum - ist für diesen Bauabschnitt gesperrt. Die Umleitungsstrecke hierfür führt aus Richtung Bad Lauterberg und Göttingen von der Kreuzung B 27/Schlossstraße über die Schlossstraße und Am Freudenstein zur Von-Einem-Straße und zum Einkaufszentrum. An der Bahnbrücke wird für die Dauer der Umleitung eine Baustellenampel aufgestellt. Aus Richtung Osterode bleibt die überregionale Umleitungsstrecke bestehen. Der überregionale Verkehr in Richtung Bad Lauterberg und Göttingen (Bundesstraße 27) wird ab der Ausfahrt Eichholz über die Dr.-Frössel-Allee, Hüttuferstraße, Andreasberger Straße und Juesholzstraße bis zur Kreuzung B 27/Juesholzstraße ab der Ausfahrt Eichholz umgeleitet.

Der Zielverkehr Herzberg Innenstadt aus Richtung Osterode hat ab Montag, 9. Oktober, die Möglichkeit, ab der Einmündung Osteroder Straße/Dr.-Frössel-Allee über die Osteroder Straße und Bundesstraße 243 bis zur Sieberstraße zu fahren. Die angrenzenden Geschäfte, Arztpraxen und Restaurants an der Bundesstraße 243, Nebenstraßen und auch die Innenstadt Herzberg werden erreichbar sein, so die Landesbehörde. Die Ampelanlagen an der Bundesstraße 243 zur Heidestraße, Sieberstraße, Am Sieberdamm und Lonauerstraße werden in Betrieb sein. Zwischen Heidestraße und Sieberstraße bleibt in Verlängerung der Poststraße nur der kombinierte Geh-/Radweg auf östlicher Seite (Innenstadtseite) begeh- bzw. befahrbar. Der westliche Geh- /Radweg entlang des Ochsenpfuhls wird während der Maßnahme gesperrt. Die kombinierten Geh- /Radwege zwischen Sieberstraße und Osteroder Straße werden frei gegeben.

Anliegen und Fragen zu den Bauabschnitten können bei der Stadt Herzberg und der NLStBV im Baubüro gestellt werden

Fußgängerüberwege über die Bundesstraße 243 sind an der Göttinger Straße, Sieberstraße, Am Sieberdamm und Osteroder Straße mit Ampelanlage eingerichtet. Der Fußgängerüberweg an der Von-Einem-Straße bleibt gesperrt. Zeitlich beschränkte weitere Umleitungsstrecken werden ausgeschildert und bekannt gegeben, versichert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Für Fragen von Anliegern und Bürgern stehen die NLStBV und die Stadt Herzberg am Harz jeden Montag von 9 Uhr bis 10 Uhr persönlich im Baubüro in der „Hauptstraße 4“ zur Verfügung.

