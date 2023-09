Brandserie in Pöhlde: Polizei ertappt Verdächtigen - Festnahme

Feuerwehr-Einsatz: In der Brandserie im Südharz hatte unter anderem ein alter Schafstall am sogenannten Pöhlder Kreisel Feuer gefangen - mehrfach.

Die Polizei hat am späten Mittwochabend in der Feldmark von Pöhlde bei Herzberg am Harz einen 19-Jährigen auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, Strohballen in Brand zu setzen.

Der junge Mann aus dem Altkreis Osterode wurde festgenommen. Er ist aktuell in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht, berichtet die Polizei Göttingen in einer Pressemitteilung.

Seit Anfang Juli war es im Bereich Pöhlde demnach zu insgesamt sieben vorsätzlich herbeigeführten Bränden gekommen (wir berichteten). Zuletzt brannte am 10. September 2023 eine Holzhütte auf dem Gelände der Pöhlder Grundschule.

Festnahme nach Serie von Brandstiftungen im Harz: Ermittlungen der Polizei gehen weiter

Zur Klärung der Brandserie setzte die Polizei in Osterode am Harz eine sechsköpfige Ermittlungskommission ein. Diese Ermittlungen führten letztlich am Mittwochabend zur erfolgreichen Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters.

Im Zentrum der Ermittlungen steht nun vor allem die Frage, welche Taten dem dringend Tatverdächtigen konkret zur Last zu legen sind und ob Parallelen zu weiteren zurückliegenden Bränden bestehen, so die Polizei.

Osteroder Polizeichef lobt Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Bevölkerung

„Das vertrauensvolle Zusammenwirken von Betroffenen, der Feuerwehr und der Pöhlder Bevölkerung mit der Polizei hat wesentlich zur erfolgreichen Aufklärung der Brandserie beigetragen“, resümiert Heiko Fette, Leiter des Polizeikommissariats Osterode, die Ermittlungsarbeit der zurückliegenden Wochen.

