So war 2022: Große Brände beschäftigen Feuerwehr Pöhlde

120 Heuballen geraten im Mai 2022 am Schafstall bei Pöhlde in Brand. Feuerwehr und Landwirte können das Feuer gemeinsam löschen.

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pöhlde kürzlich im Pöhlder Bürgerhaus.

Ortsbrandmeister Tobias Lyko begrüßte zu Beginn der Versammlung die Ehrengäste. Aus Reihen der Feuerwehr waren der Stadtbrandmeister Gerd Herrmann, der stellvertretende Abschnittsleiter und 1. Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Osterode, Markus Herzberg sowie die Abordnungen der Feuerwehren aus Herzberg und Lonau der Einladung gefolgt.

431 Mitglieder zum Jahreswechsel

Im Anschluss folgte der Jahresbericht des Pöhlder Ortsbrandmeisters. Auf die Mitgliederzahlen zu sprechend kommend, berichtete Lyko, dass die Feuerwehr Pöhlde zum Jahreswechsel 431 Mitglieder hatte. Davon seien 43 Mitglieder in der Einsatzabteilung, zwölf Kameraden in der Altersabteilung, elf Musiker im gemeinsamen Musikzug „SchaPö“ sowie 356 fördernde Mitglieder.

Weitere Zahlen, die Tobias Lyko vortrug, waren die der Dienste des vergangenen Jahres. Demnach seien 17 allgemeine Ausbildungsdienste, Belastungsübungen für die Atemschutzgeräteträger sowie vier Übungsdienste im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft durchgeführt worden. Darüber hinaus gab es fünf Lehrgänge an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Katzenstein. Die teilnehmenden Mitglieder haben zudem einen Lehrgang beim Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) in Celle besucht. Weiterhin konnten drei Kameraden das Motorsägenmodul absolvieren, eine Kameradin den Führerschein in der Klasse C bestehen und eine weitere Kameradin eine Ausbildung in der Brandschutzerziehung absolvieren. Die Kosten für die Ausbildungsmaßnahmen übernahm jeweils die Stadt Herzberg.

Die Geehrten der Freiwilligen Feuerwehr Pöhlde. Foto: Freiwillige Feuerwehr Pöhlde

Aufgrund der Pandemie habe die Rosenmontagsveranstaltung im vergangenen Jahr nochmals ausfallen müssen, merkte Lyko an. Aber das traditionelle Treffen am 1. Mai auf dem Rotenberg, einschließlich der Wanderung sowie das Hoffest am Feuerwehrhaus konnten wieder stattfinden. Der Ortsbrandmeister betonte, dass beide Veranstaltungen sehr gut besucht gewesen seien und man gemerkt habe, dass sie fest im Dorf verankert seien und allen gefehlt hätten.

Einsätze und Anschaffungen

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war der Bericht über die Einsätze im Jahr 2022. Mehrere große Heuballen- und Flächenbrände hätten die Kameraden der Feuerwehr gefordert. Weiterhin gab es einige Industriebrände in Herzberg, zu denen die Pöhlder Einsatzkräfte unterstützend alarmiert wurden. Insgesamt wurden die Mitglieder zu 18 Brandeinsätzen, fünf technischen Hilfeleistungen und drei Brandsicherheitswachen gerufen.

Für das Löschgruppenfahrzeug „LF16-TS“, welches sich im Eigentum des Bundes befand und auch für überörtliche Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes von den Mitgliedern der Feuerwehr Pöhlde besetzt wurde, sei nach wie vor noch keine Ersatzbeschaffung in Aussicht, berichtet Lyko. Dennoch freue er sich, dass man der Empfehlung der Ortsfeuerwehr nachgekommen sei und der Bedarf eines „LF10“ als Ersatz für das „TSF-W“ gegenüber dem Feuerwehrausschuss deutlich gemacht wurde.

Modernisierung Fahrzeughalle

Auch die Modernisierung der gesamten Fahrzeughalle wurde thematisiert. Diese konnte im vergangenen Jahr beendet werden. Die Elektrik und Beleuchtung der beiden weiteren Hallen soll voraussichtlich in diesem Jahr erneuert werden. Der Ortsbrandmeister machte in diesem Zuge deutlich, dass die Vergrößerung eines weiteren Tores sinnvoll sei, da künftig anzuschaffende Fahrzeuge nicht mehr durch die aktuelle Durchfahrtshöhe hindurch passen würden.

Ehrungen und mehr Ehrungen: Aktive Mitgliedschaft 10 Jahre: Lena Handke

25 Jahre: Christian Lyko und Stephan Killig Langjährige Mitgliedschaft 40 Jahre: Heinz Jakob

60 Jahre: Hans Ludwig Heise

70 Jahre: Gustav Gropengießer Fördernde Mitgliedschaft 25 Jahre: Anneliese Kühle und Matthias Zander

40 Jahre: Siegfried Krispin, Hermann Wiese und Katja Steinicke Ernennung zum Ehrenmitglied nach Erreichen der Altersgrenze und Übertritt in die Altersabteilung: Heinz Jakob Beförderungen: Zum Feuerwehrmann Finn-Luca Kokoscha, Moritz Lange und Eric Wienecke

Finn-Luca Kokoscha, Moritz Lange und Eric Wienecke Zum Hauptfeuerwehrmann Lukas Zander

Lukas Zander Zum 1. Hauptfeuerwehrmann Christopher Domnick

Christopher Domnick ZumHauptlöschmeister Marco Eßlinger

Weiter ging es mit dem Jahresbericht der Jugendfeuerwehr. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr Pöhlde aus sechs Jungen und vier Mädchen, so Jugendfeuerwehrwartin Inken Lyko. Bei der Jahreshauptversammlung 2022 wurden Ida Franz und Charleen Lyko zu Jugendsprechern, Matti Sommer zum Schriftführer und Johannes Esslinger zum stellvertretenden Schriftführer gewählt. Aufgrund der Pandemie konnten erst ab April wieder Dienste in gewohntem Umfang stattfinden. Die Jugendfeuerwehr engagierte sich beim Umwelttag, der Maifeier und dem Hoffest, berichtete die Jugendfeuerwehrwartin. Der Atemschutzgerätewart lobte anschließend die gute Ausbildung und Zusammenarbeit der 21 Atemschutzgeräteträger.

Atemschutzgerätewart übt Kritik

Gleichzeitig kritisierte er die fehlende Atemschutznotfalltasche und die nicht vorhandene Wechselbekleidung, um nach Einsätzen die Kontaminationsverschleppung zu minimieren. Es folgten Grußworte des Bürgermeisters der Stadt Herzberg, Christopher Wagner, von Ortsbürgermeister Kai-Uwe Große und des Vorsitzenden des Feuerwehrausschusses, Michael Schall. Sie dankten den Mitgliedern für ihren Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herzberg.

Der Stadtbrandmeister Gerd Herrmann und der stellvertretende Abschnittsleiter Markus Herzberg berichteten abschließend über die aktuellen Themen auf Stadt- und Landkreisebene und gingen dabei insbesondere auf die Lehrgangssituation ein. Bei den anschließenden Wahlen wurde Kerstin Franz als neue Schriftwartin und Moritz Lange zum Kassenprüfer gewählt.