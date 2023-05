Die Oberschule Herzberg setzt auf eine nachhaltige Bildung

Herzberg. Schulleiter der Oberschule Herzberg, Thomas Hanselmann, berichtet, wie nachhaltige Bildung an seiner Herzberger Schule umgesetzt wird

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ Dieser, von einem römischen Philosophen geprägte, Leitspruch hat immer noch Gültigkeit. Während die Generation der Großeltern der heutigen Schüler diese Aussage – meist auf lateinisch – lernen musste, stand für sie der Begriff „Pauken“ weit vorne. Inzwischen haben sich die Zeiten gewandelt. Das Grundwissen bildet weiterhin die Basis dessen, was Schülerinnen und Schüler wissen und können müssen. Hinzugekommen ist eine nachhaltige Bildung. Auch das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl hat einen festen Platz im Schulalltag gefunden. In einem Gespräch mit dem Harz Kurier ging der Schulleiter der Oberschule Herzberg Thomas Hanselmann auf eine Reihe von Einzelbeispielen ein.

Spenden sammeln und Hochbeete pflegen

Dazu zählte unter anderem die Sammlung für Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei, der Heimat der Großeltern mancher Schüler. Rund 600 Euro aus einem Waffelverkauf konnten an Unicef überwiesen werden. Des Weiteren werden Hochbeete im Innenhof und zahlreiche Pflanzringe vor dem Gebäude von den Schülern aller Klassen auf dem Gelände bestückt und gepflegt und erweitern die grüne Infrastruktur.

Für viele Mädchen und Jungen ist die Kenntnis von Pflanzen, der Umgang mit Samen und die Aufzucht von Gemüse, Blumen und Pflanzen etwas völlig Neues. Damit erleben sie im Rahmen der Aktion „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ eine „grüne“ Infrastruktur, die sowohl Schüler als auch Lehrkräfte im Alltag begleitet.

Fahrstuhl an der Außenseite ist fertig

Hinzu kommt die Klassenfrequenz von 15 bis 17 Schülern, die den Lehrkräften die Vermittlung des Lernpensums und das Eingehen auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler erleichtert. Nach einer dreijährigen Bauzeit – es fehlte immer wieder Material – wurde inzwischen auch der Fahrstuhl an der Außenseite des Gebäudes fertiggestellt. Durch diese Barrierefreiheit am Objekt könnten Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, das zweite Stockwerk und die dortigen Räumlichkeiten problemlos erreichen, so Thomas Hanselmann.

Nachdem der vor Weihnachten im Souterrain entstandene Wasserschaden komplett behoben ist, kann auch die Kreismusikschule ihre frühere Tätigkeit dort wieder aufnehmen. Damit wird die musikalisch-kulturelle Bildung wieder erweitert. Er freue sich schon jetzt auf die musikalischen Auftritte in der Aula, so Thomas Hanselmann.

Anmeldung für die neuen 5. Klassen ist noch möglich

Bis auf Weiteres können Schülerinnen und Schüler in der Oberschule Herzberg noch für die neuen 5. Klassen angemeldet werden. Am 23. Juni findet zunächst ab 10 Uhr die feierliche Entlassung der diesjährigen Abschlussklassen statt. Am 1. Schultag des neuen Schuljahres, dem 17. August, werden dann die neuen Schüler des Jahrgangs 5 eingeschult.

