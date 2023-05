Herzberg. Einsatz für die Feuerwehr am Montag in Herzberg: Bei dem Versuch, Unkraut abzuflämmen, fing eine Hecke Feuer.

In Herzberg ist beim Unkrautabbrennen eine Hecke in Brand geraten.

Beim Unkrautabflammen gerät Hecke in Herzberg in Brand

Zu einem Heckenbrand wurde die Feuerwehr Herzberg am Montag gegen 16 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Wie die Feuerwehr Herzberg berichtet, waren beim Abflammen von Unkraut die angrenzende Koniferen Hecke sowie Holzpalisaden in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand von circa vier Quadratmeter bereits größtenteils durch die Anwohner gelöscht, so die Feuerwehr weiter. Die Einsatzkräfte mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchführen und wässerten den betroffenen Bereich ausgiebig. Die Frewillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen sowie 16 Einsatzkräften vor Ort.

Feuerwehr weißt auf Gefahr hin

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr – wie bereits in den Vorjahren – auf die Gefahr von Propangasbrennern zur Unkrautvernichtung hin. Bereits am Sonntag sei die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung bei einem Schuppen in die Eisenacher Straße gerufen worden.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein eingeschalteter Halogenstrahler sich offenbar aus seiner Halterung gelöst und die drunter befindliche Teerpappe zum Schmelzen gebracht hatte. Die betroffene Stelle wurde mittels Kleinlöschgerät abgelöscht, ein Gebäudeschaden entstand nicht. Auch dieser Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden.