Ärger in Herzberg Vandalismus an der Herzberger „Grotte am Juessee“

Die „Grotte am Juessee“ nicht weit vom Skaterplatz wird von zahlreichen Herzbergerinnen, Herzbergern und auch Touristen gerne genutzt, um dort während eines Spaziergangs einen Beobachtungshalt mit Blick auf den See mit seiner Flora und Fauna einzulegen. Unbekannte Vandalen haben sich nun an dem Rückzugsort zu schaffen gemacht – und einen nicht unwesentlichen Schaden hinterlassen.

Bei einer Routinekontrolle durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Stadt Herzberg wurde festgestellt, dass Menschen dort ihr Unwesen getrieben haben. So wurden kürzlich in der „Grotte“, die auch mancher Berufstätige in der Mittagspause zu einer kurzen Erholung aufsucht, Spray-Vandalismus in Form von Graffiti und mutwillig zerkratzte Bänke festgestellt.

Mehrere hundert Euro Schaden

Da die von den Vandalen benutzte Spray-Farbe nicht mit Graffiti-Entferner beseitigt werden kann, ist ein nachhaltiges Überstreichen zur Beseitigung der Spuren erforderlich. Weiterhin ist auch ein Aufarbeiten der Bänke notwendig. Die entstehenden Kosten für die Beseitigung der Folgen des Vandalismus würden sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Längst ist es nicht der erste Fall von Vandalismus, der sich in jüngster Zeit im Herzberger Stadtgebiet ereignet hat. Nachdem geeignete Maßnahmen die Wiederholung von Vandalismus auf dem Herzberger Friedhof (wir berichteten) verhindert haben, plant die Stadtverwaltung nun ähnliches für den Bereich der „Grotte“.

Noch immer unklar ist hingegen die Identität des Täters oder der Täter, die für den Vandalismus an der Grotte verantwortlich sind. Sachdienliche Hinweise auf die Täter/innen werden deshalb an das Ordnungsamt der Stadt erbeten.