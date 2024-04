Bad Sachsa. Von Pink Floyd bis Foo Fighters: Das wird beim Open-Air-Spektakel „Bad Sachsa rockt“ geboten. Hier gibt es ab sofort Tickets.

Zum Musik feiern, die heute legendär ist - und das ganze Open Air und mit dem passenden Getränk: Wer das will, muss nicht auf die großen Festivals wie Rock am Ring warten, im Südharz ist das schon eher möglich. Genauer gesagt am Samstag, dem 11. Mai, heißt es wieder „Bad Sachsa rockt“. Der Name ist dabei Programm, denn einen Abend lang können Einwohner, Gäste und Touristen im Südharz ausgelassen feiern.

Wer ist der Headliner bei der Party in Bad Sachsa?

„Four Roses“ aus Leipzig ist eine der bekanntesten Cover Rockbands. Sie begeistern deutschlandweit ihr Publikum schon seit vielen Jahren. Mit Spielfreude, Energie und handwerklichem Können spielten sie schon weit über 1.500 Shows und eroberten so die Herzen ihrer Zuhörer. Die Musikauswahl ist dank ihres großen Repertoires spannend. Mit Klassikern von Pink Floyd, Rolling Stones, Neil Young, U2, Depeche Mode bis hin zu Metallica, den Red Hot Chili Peppers, aktuellen Songs von Mando Diao, Snow Patrol, Coldplay oder den Foo Fighters, aber auch eigenen Stücken, verstehen sie es, auf die Leute einzugehen.

Wer tritt noch im Südharz beim Open Air-Konzert auf?

Liedermacher, ein Mann mit einer markanten Stimme - und vor allem ein gern gesehener Gast auf Bad Sachsas Bühnen - ist Louis Fitz. Früher tingelte der Ire durch die Dubliner Clubszene, heute ist er vor allem in Berlin, aber auch in ganz Deutschland unterwegs. Er wird Irish Folk mit Volks-, Liebes- und auch Trinkliedern im Südharz präsentieren.

Die Musik, sie ist nicht nur sein Beruf, sondern seine Leidenschaft: Seit dem Jahr 1999 ist Alex Nikols, der früher als Zugbegleiter in der ehemaligen Sowjetunion jobbte, als Solo-Artist und Bandmitglied auf den überwiegend deutschen Konzertbühnen unterwegs. Sein Repertoire umfasst Oldies, Irish Folk, Country, Rock‘n‘Roll und modernen Rock.

Wann beginnt „Bad Sachsa rockt“ und wo wird gefeiert?

Die Veranstaltung findet am 11. Mai von 18 bis 24 Uhr im Vitalpark in Bad Sachsa, Am Kurpark 6, statt.

Wo gibt es Tickets für das Mini-Festival im Südharz?

Karten sind ab sofort bei der Tourist Information Bad Sachsa, Am Kurpark 6, während der Öffnungszeiten, sowie an der Abendkasse erhältlich.

