Tettenborn. Polizei jagt weißen Transporter nach dreister Unfallflucht in Tettenborn. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden.

Dem Konflikt am Gartenzaun hat Entertainer Stefan Raab im Jahr 1999 bereits ein musikalisches Denkmal gesetzt – und im Südharz gibt es Ärger am Gartenzaun, die Polizei sucht nach einem Unfall nach Hinweisen. Konkret fahnden die Beamten der Polizei Bad Lauterberg nach einem weißen Transporter mit Erfurter Kennzeichen aufgrund einer Unfallflucht in Tettenborn.

Fahrerflucht in Tettenborn: Zaun beschädigt und dann abgehauen

Wie die Polizei mitteilt, hatte der bislang unbekannte Fahrer des Transporters am 28. März zwischen 17.35 und 17.45 Uhr beim Wenden in der Mackenroder Straße in Tettenborn erst einen Gartenzaun beschädigt und war anschließend geflüchtet.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Ford Transit handeln, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Polizei. An dem Transporter sollen Erfurter Kennzeichen (EF-) angebracht gewesen sein. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten an der Unfallstelle Teile der Rücklichtverkleidung sicher. „Der Wagen muss also frisch beschädigt sein“, teilen sie mit.

Zeugen zum Unfall im Südharz werden gesucht:

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden.

