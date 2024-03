Bad Sachsa. Bigband und Chor des Pädagogiums Bad Sachsa vereint: 80 Talente spielen zum Start in die Osterferien im Südharz Klassiker und eigene Songs.

Ein besonderes Konzert bietet das Gymnasium PädagogiumBad Sachsa am letzten Schultag vor den Osterferien für Einheimische und Touristen: Am Freitag, 15. März, treten im Kursaal der Uffestadt der Chor und die Päda-Bigband gemeinsam auf.

Musik-Highlight: 80 junge Künstler rocken in Bad Sachsa

Zunächst wird der Päda-Chor unter der Leitung von Dr. Michael Köhring seine besten Lieder darbieten. Michael Köhring hat den Chor aus Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. Klassen in den letzten Jahren nach der Corona-Pandemie wieder aufgebaut. Er hat jetzt mehr als 50 Mitglieder und singt aktuelle Songs wie „Ich wünsch dir”, “Say Something” oder “Sunroof”. Viele Kinder kommen auf das Gymnasium im Südharz mit großer Singbegeisterung, aber wenig Singerfahrung. Diese Begeisterung zu einem gemeinsamen Chorerlebnis zu machen, hat sich Michael Köhring zur Aufgabe gemacht

Die Mitglieder des Chors vom Pädagogium freuen sich auf das Konzert. © Schule | Pädagogium Bad Sachsa

Da in diesem Schuljahr noch kein großes Musicalprojekt am Pädagogium startete, entstand jetzt die Idee zusammen mit der Bigband der Schule aufzutreten. Die Gruppe unter Leitung von Hans Christian Metzger hat in der Region einen Namen. Sie hat aktuell mehr als 30 Mitglieder. Dabei sind ganz Junge, die gerade von der Bläserklasse „aufgestiegen“ sind und ganz erfahrene, die schon fünf Jahre und mehr dabei sind. Gerade diese Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Gymnasiums im Südharz sind Garant für die Qualität der Päda-Bigband.

Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“ werden im Südharz gespielt

Im zweiten Teil des Konzerts wird sie bekannte Songs wie „Counting Stars“, „Bohemian Rhapsody“ und „Uptown Funk“ spielen, bevor das Konzert in seinem Höhepunkt und dritten Teil dann Chor und Bigband mit etwa 80 Mitwirkenden zusammenführt.

Dann werden zwei Lieder zu hören sein, die extra für die Päda-Bigband und den Päda-Chor gedichtet und komponiert wurden: Der „Brückenblues“ und „Ihr fragt, wofür wir steh’n“. Beide Lieder werden hier uraufgeführt. Außerdem werden auch im dritten Teil des Konzerts bekannte Hits zu hören sein: „Applaus, Applaus“ und „Rolling in the Deep“ wollen das Publikum begeistern.

Weitere Informationen zum Konzert in Bad Sachsa:

Das Konzert findet am 15. März ab 17.30 Uhr im Kursaal in Bad Sachsa, Am Kurpark 4, statt.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

