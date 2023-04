Pädagogium Bad Sachsa sucht die besten Eiskunstläuferinnen

Die Eiskunstlaufsparte des SSC Pädagogium Bad Sachsa sucht am Freitag, 28. April, die Vereinsmeister in den einzelnen Klassen. Von 19 bis etwa 20 Uhr werden in der Eishalle Bad Sachsa zwölf Kürläufe gezeigt und anschließend bewertet – so wie man es von den großen Veranstaltungen im Fernsehen kennt.

Mit genauso viel Liebe zum Detail werden die Kostüme ausgewählt und gestaltet: mal klassisch mit Pailletten und Rüschen, mal farbenfreudiger. Gezeigt werden Einzelläufe und auch ein Paarlauf.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird gegen eine kleine Spende gesorgt.

Mehr aus Bad Sachsa und dem Südharz: