Ob James Bond oder James Brown: Die Päda-Bigband spielt auf

Bad Sachsa. Schüler des Gymnasium Pädagogium laden am 19. Februar in den Kursaal Bad Sachsa zum kostenlosen Konzert ein.

Bigband-Musik in Bad Sachsa ist eine Tradition – und am Sonntag, 19. Februar , um 16.30 Uhr ist es wieder so weit: Die Bigband des Internatsgymnasiums Pädagogium spielt ihr großes Konzert im Kursaal der Uffestadt.

Konzert ist das Ergebnis der Probenfahrt

Wie in den Vorjahren ist das Konzert das Ergebnis der Probenfahrt, die direkt davor stattfindet. Hier unterrichten professionelle Jazzmusiker die Schülerinnen und Schüler in Einzelunterricht, Stimmgruppen und im Tutti. „Diese Probenfahrt ist das Highlight. Hier macht die Bigband ihre großen Fortschritte und hier wird sie zu einer Gemeinschaft“, erklärt Leiter und Lehrer Hans-Christian Metzger.

Lesen Sie auch: Rekord: 2.000 Euro für den Erhalt des Märchengrunds Bad Sachsa

In ihrer aktuellen Besetzung mit Flöten, Klarinetten, Saxophonen, Trompeten, Posaunen, Klavier, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Glockenspiel und Sängerin spielt die Bigband Bekanntes und Neues, viel Filmmusik ist dabei, so ein Medley aus „Fluch der Karibik“, das Thema aus „The Incredibles“ und „Can you feel the love tonight“ aus „König der Löwen“.

Bläserklasse agiert als Vorband der Bigband

Die aktuelle Bläserklasse wird als Vorband spielen und es wird auch ein gemeinsames Lied erklingen: „I feel good“ von James Brown, das die Bläserklasse auf dem Bläserklassentag in Stadthagen kennenlernte.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!