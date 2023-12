Walkenried. Vor der imposanten Klosterruine im Südharz wird 2 Tage lang für beste Unterhaltung gesorgt. Das wird Gästen und Einheimischen geboten.

Draußen auf dem Klostervorplatz vor der aufragenden Ruine der einstigen gotischen Mönchskirche lockt am Wochenende 9. und 10. Dezember wieder der Weihnachtsmarkt in Walkenried. Auch für die Auflage im Jahr 2023 haben die Organisatoren vom Verein „Wir Walkenrieder“ gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Team vom Zisterziensermuseum ein attraktives Programm für Besucher jeden Alters erstellt.

Glühwein & Kunstandwerk: Das gibt es an den Ständen beim Weihnachtsmarkt in Walkenried

Auf dem Klostervorplatz warten insgesamt 30 Buden und Stände. Bestens gesorgt wird dabei wie immer für das leibliche Wohl am zweiten Adventswochenende mit Punsch, Glühwein und köstlichen Leckereien von Bratwurst über Flammkuchen, Fisch bis hin zu süßen Köstlichkeiten. Außerdem gibt es an den Ständen viel Handwerkliches und Kunsthandwerkliches zu bestaunen und zu kaufen, um sich selbst oder anderen eine Freude zu bereiten. Zudem gibt es wieder eine Tombola und auch Gänse von Schuberts Hofladen in Wiedigshof.

Fotogalerie: Weihnachtsmärkte in Walkenried und Bad Sachsa 2022 Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Weihnachtsmarkt der anderen Art: In Bad Sachsa wird zur Premiere des Adventswald eingeladen. © HK | Thorsten Berthold Weihnachtsmarkt der anderen Art: In Bad Sachsa wird zur Premiere des Adventswald eingeladen. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Weihnachtsmarkt der anderen Art: In Bad Sachsa wird zur Premiere des Adventswald eingeladen. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold Nach zwei Jahren Corona-Zwnagspause wird auf dem Klostervorplatz in Walkenried wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert. © HK | Thorsten Berthold 1 / 12

Auch drinnen im Kloster wollen die Teams vom Museum, evangelische Kirchengemeinde und Klostercafé auf das kommende Weihnachtsfest mit einem besonderen Adventsprogramm einstimmen. Abschließendes Highlight ist am Sonntag um 16 Uhr das Adventskonzert des Chors „Das Xperiment“.

Freier Eintritt im Südharz

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Walkenried am 9. und 10. Dezember jeweils von 12 bis 18 Uhr

Ein Eintritt wird nicht erhoben.

Mehr zum Kloster Walkenried:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!