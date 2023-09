Große Pause: Das „Päda“ lädt zum Sommerfest nach Bad Sachsa ein

Samstags in die Schule? Ältere ehemalige Schülerinnen und Schüler des InternatsgymnasiumsPädagogium in Bad Sachsa werden sich daran noch erinnern können. Am Samstag, 16. September, geht es dann wieder in die Schule in der Uffestadt. Aber nicht, weil Unterricht abgehalten wird. Die Schülerschaft, das Lehrerkollegium und alle weiteren Mitarbeitenden des „Päda“ laden zum beliebten Sommerfest ein.

Fast wie ein Klassentreffen

Und wer einmal dort war, wird sich stets an die große Pause in seiner Schulzeit zurückerinnert fühlen. Auf dem Sportplatz neben dem Haupttor bolzten einige Jungs mit dem Fußball, aus Boxen röhrt Musik, und in den Klassenräumen und auf dem Schulhof wurde sich unterhalten, gelacht und gegessen – der einzige Unterschied zum normalen Schulalltag ist, dass weit mehr Erwachsene in dem bunten Gewusel unterwegs sind. Von 8.30 bis 12.30 Uhr können Schülern, Eltern, Einwohnerinnen und Einwohner der Uffestadt, aber auch gern Gäste aus anderen Orten oder Touristen, die bereits im Jahr 1890 gegründete Schule einmal besuchen.

Abitur 2023 am Päda Bad Sachsa: Die Bilder der Entlassfeier Abitur 2023 am Päda Bad Sachsa: Die Bilder der Entlassfeier Im Kursaal Bad Sachsa wird der Abiturjahrgang 2023 vom Internatsgymnasium Pädagogium offiziell verabschiedet. Die Abiturzeugnisse werden überreicht. Foto: Thorsten Berthold / HK

Gerade für manchen ehemaligen Schüler ist das Fest so etwas wie ein Klassentreffen, sieht man an diesem Tag doch bekannte Gesichter aus seinem alten Jahrgang wieder, kann über die alten Zeiten quatschen. Aus diesem Grund können sich vor allem die Lehrer, allen voran Schulleiter Torsten Schwark, während des gesamten Aktionstages nicht über zu wenig Gesprächspartner beklagen.

Schule und das Angebot präsentieren

Das Sommerfest ist aber auch die Gelegenheit für das Kollegium die Schule und deren Angebot vorzustellen. Interessierte können sich beispielsweise die Räume anschauen oder aber auch über Projekte, Schul-AGs und vieles mehr infomieren.

