Einzigartig im Harz: In Wieda wird wieder Spellefest gefeiert

Straßenfeste gibt es viele im Harz. Eines, dass aber seit nunmehr zum 44. Mal gefeiert wird; für das ehemalige Einwohner eher den Weg in die alte Heimat finden wie an Weihnachten – das gibt es nur einmal: Das Spellefest in Wieda. Am Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr, ist es wieder soweit. Wie in den vergangenen vier Jahrzehnten auch wird sich der Bohlweg für diesen besonderen Tag in erneut in eine Einkaufs-, Flanier- und Erlebnismeile verwandeln.

Treffen, reden, Spaß haben: Das Erfolgsprinzip vom Spellefest

Doch weit wichtiger ist dass, was den Fest seinem Namen gegeben hat: „Spelle varn Schwelle“ - so lautet der Titel der Feier. Das ist Wiedaer Platt und bedeutet so viel wie Klönen vor der Haustür. Genau darum geht es vorrangig den Organisatoren vom Bürgerverein Pro Wieda, aber auch den Standbetreibern und Gästen: Man trifft sich, plaudert, hat einfach eine gute Zeit.

Bildergalerie: 42. Spellefest in Wieda Bildergalerie: 42. Spellefest in Wieda Auf dem Bohlweg in Wieda wird die 42. Auflage des beliebten Straßenfestes "Spelle varn Schwelle" gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Was einfach klingt, ist seit Jahrzehnten ein Erfolgsrezept: In Hochzeiten wurden mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher – also fast das Dreifache der Einwohnerzahl – an einem Veranstaltungstag gezählt, wie auch mehr wie 50 Aussteller. „Wer noch Interesse hat, sich noch als Aussteller anzumelden, kann dies gerne tun“, erklärt Roland Müller, Vorsitzender vom Bürgerverein. Er nimmt Anmeldungen unter Telefon 05586/1375 oder per E-Mail an rolandmueller.wieda@t-online entgegen. Vor allem die Verkaufs- und Flohmarktstände bilden das Gros der Aussteller an diesem Tag.

Premiere: Königspaar wird beim Spellefest 2023 gekürt

Aber auch eine Premiere wird es bei der Auflage 2023 geben: Erstmals wird eine „Spellekönigin“ und ein „Spellekönig“ gekürt. Siegerin und Sieger wird, wer bei einem kleinen Wissensquiz und verschiedenen Spielen die meisten Punkte erkämpft. Der Titel ist in beiden Kategorien mit je 100 Euro dotiert.

Am Abend des 16. September, ab 18 Uhr, findet wieder ein Dämmerschoppen statt. Bei einem Getränk können sich Interessierte Filmaufnahmnen von Spellefesten der Vergangenheit anschauen.

