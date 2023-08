Erst vorglühen, dann Königssuche: Das Spellefest 2023 in Wieda

Straßenfeste gibt es einige im Harz. Eines, das aber seit nunmehr zum 44. Mal gefeiert wird; für welches ehemalige Einwohner eher den Weg in die alte Heimat finden wie an Weihnachten – das gibt es nur einmal: das Spellefest in Wieda. Am Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr, wird dann wieder zum „Spelle varn Schwelle“, wie das Fest offiziell heißt, eingeladen. Wie in den vergangenen vier Jahrzehnten auch wird sich der Bohlweg für einen Tag in eine übergroße Einkaufs-, Flanier- und Erlebnismeile verwandeln. Die Organisation obliegt dabei erneut in den Händen des Bürgervereins Pro Wieda.

Flohmarkstände, Handwerkskunst und Kinderprogramm: Das bietet das Spellefest im Südharz

In Hochzeiten wurden mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher – also fast das Dreifache der Einwohnerzahl – an einem Veranstaltungstag gezählt, wie auch mehr wie 50 Aussteller. In diesem Jahr rechnet man von etwa 40 Ausstellern. „Wer noch Interesse hat, sich noch als Aussteller anzumelden, kann dies gerne tun“, erklärt Roland Müller, Vorsitzender vom Bürgerverein. Er nimmt Anmeldungen unter Telefon 05586/1375 oder per E-Mail an rolandmueller.wieda@t-online entgegen.

Bildergalerie: 42. Spellefest in Wieda Bildergalerie: 42. Spellefest in Wieda Auf dem Bohlweg in Wieda wird die 42. Auflage des beliebten Straßenfestes "Spelle varn Schwelle" gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Kernstück des Festes bilden einmal mehr die Verkaufs- und Flohmarktstände, die vor allem von Einwohnern und Vereinen betrieben werden. Aber auch Essen und Trinken wird es wieder reichlich geben – und auch Handwerkskunst ist live zu erleben bzw. zu bestaunen. Natürlich wird auch an die Kinder mit Karussell und Hüpfburg gedacht.

Premiere: So wird das Königspaar 2023 gesucht

Aber auch eine Premiere wird es bei der Auflage 2023 geben: Erstmals wird eine „Spellekönigin“ und ein „Spellekönig“ gekürt. Siegerin und Sieger wird, wer bei einem kleinen Wissensquiz und verschiedenen Spielen die meisten Punkte erkämpft. Der Titel ist in beiden Kategorien mit je 100 Euro dotiert. Die Teilnehmerkarten erhält man am Stand von Pro Wieda. Neu wird zudem sein, dass am Stand von Pro Wieda ein kleines „Wied´sches Souvenir“ erworben werden kann.

Eines aber wird und soll sich nicht ändern. „Am bewährten Konzept des Spellefestes mit freiem Eintritt wird trotz der gestiegenen Kosten für Künstler und Handwerker nichts geändert“, betont Roland Müller.

„Vorglühen“ beim Dämmerschoppen

Wer schon etwas „vorglühen“ möchte, kann am Samstag, 16. September, ab 18 Uhr, schon beim Dämmerschoppen dabei sein. Für Getränke und leckeres vom Grill ist gesorgt. Dabei wird gegen 18.30 Uhr ein Film vorgeführt, der Ausschnitte aus vergangenen Festen zeigt – eine Aktion, die in den Vorjahren bereits sehr gut ankam.

