Flüchtlings-Unterkunft im Harz: Starttermin bleibt unbekannt

Der Eingang zur ehemaligen Paracelsus-Klinik in Bad Sachsa. Hier entsteht gerade die neue Außenstelle des Grenzdurchgangslager Friedland der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. In Bad Sachsa entsteht somit eine Erstaufnahmeeinrichtung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Die ehemalige Paracelsus-Klinik in Bad Sachsa wird aktuell zu einer Außenstelle der Landesaufnahmebehorde Niedersachsen umgebaut. Foto: Thorsten Berthold / HK

Blick auf einen Teil des Außenbereichs des ehemaligen Klinikgeländes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Blick in den Haupteingang der künftigen Erstaufnahmeeinrichtung. Der ehemalige Empfangsbereich der Klinik ist aktuell noch eine Baustelle. Foto: Thorsten Berthold / HK

Dass das Gebäude ehemals als Klinik genutzt wurde, ist noch an vielen Stellen erkennbar. Foto: Thorsten Berthold / HK



Dass das Gebäude ehemals als Klinik genutzt wurde, ist immer noch erkennbar. Foto: Thorsten Berthold / HK

Im Hintergrund entsteht gerade ein Speisesaal. In der Ex-Klinik wird es insgesamt zwei geben, in denen je 200 Personen im Schichtbetrieb verpflegt werden. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Ein Gang zu verschiedenen Zimmern Foto: Thorsten Berthold / HK

Blick hinein in eines der bereits fertiggestellten Zimmer. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fertiggestellt: So sieht ein ein Raum aus, in dem vorrangig Familien untergebracht werden sollen. Foto: Thorsten Berthold / HK



Überwiegend mit Etagenbetten sind die Zimmer in der Erstaufnahmeeinrichtung ausgestattet. Foto: Thorsten Berthold / HK

Blick in einen Sanitärräum einer der Unterkünfte. In der Erstaufnahmeeinrichtung sind nahezu alle Zimmer mit einem eigenen Sanitärraum ausgestattet. Foto: Thorsten Berthold / HK

So sieht einer der fertig-renovierten Unterkunftsräume aus. In diesen sollen vor allem vulnerable Gruppe, also Menschen mit Handicap der aber alleinreisende Frauen bzw. Frauen mit Kindern untergebracht werden. Foto: Thorsten Berthold / HK

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Bad Sachsa - sie ist seit dem Bekanntwerden der Nachricht Anfang Dezember 2022, dass die Einrichtung in der Uffestadt entsteht, das große Thema im gesamten Südharz. Wann genau die ersten Personen dort einziehen soll, ist, Stand jetzt, aber noch völlig offen. Alle bisherigen erklärten Starttermine sind verstrichen - und einen neuen konnte und wollte Klaus Dierker, Leiter der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI), aufgrund verschiedener Faktoren (Prüfung der Baugenehmigung, Lieferengpässe beim Material usw.) im vollbesetzten Saal vor 110 Personen im Restaurant Harzer Schnitzelhaus.

Die FDP-Fraktion und Gruppe Aktiv/Grüne/BBB aus dem Stadtrat Bad Sachsa hatten zum Bürgerforum geladen. Dort konnte der Leiter der Bevölkerung weiter mitteilen, dass die Belegungszahlen für die Einrichtung sich nach unten ändern werden: 500 Personen standen bislang immer im Raum, jetzt sollen es maximal 400 werden. „Wir streben aufgrund der Tatsache, dass gerade Familien kommen sollen, und die Zimmer so anders belegt werden müssen, eine Belegung von 80 Prozent an, sprich circa 320 Personen“, informierte der LAB-Leiter. Aber nicht nur er beantwortete Fragen.

Standort in Bad Sachsa ein Glücksfall

Im Harzer Schnitzelhaus stellten sich auch Doreen Fragel, Dezernentin für den Bereich Bauen, Umwelt, nachhaltige Regionalentwicklung, Veterinärwesen und Gebäudemanagement beim Landkreis Göttingen, Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade sowie Uwe Feuerhahn und Uwe Heinrich, Vertreter der Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Bad Sachsa, die sich mit einem offenen Brief an die Verwaltung und den gesamten Stadtrat in Bad Sachsa gewandt hatten, den Fragen aus dem Publikum bzw. tauschten sich untereinander aus. Moderator Lutz Rockendorf betonte, dass die Politik mit der Veranstaltung „das Heft des Handelns aufnimmt, da es großen Informationsbedarf gibt“, man aber seit dem Infoabend im Dezember 2022 nichts mehr vom LAB gehört habe.

Klaus Dierker gab eingangs des Abends erst einmal Informationen zum Ist-Zustand für die Einrichtung. Dass man bei der Bettenzahl auf 400 reduziere, liege daran, dass die neben der ehemaligen Paracelsus-Klinik stehende Villa, die aktuell für den Betrieb saniert wird, nicht genutzt werden könne. Das Haus, in dem vor allem traumatisierte Frauen nach den bisherigen Planungen untergebracht werden sollen, „steht aktuell nicht im Fokus“. Als Gründe nannte er den Brandschutz.

Grundsätzlich sei der Standort aus Sicht des Landes Niedersachsen aufgrund verschiedener Faktoren ein Glücksfall. Klaus Dierker untermauerte dabei noch einmal die Aussage von Innenministerin Daniela Behrens. Bei ihrem Besuch im April hatte die Ministerin davon gesprochen, dass nur vulnerable Gruppen nach Bad Sachsa kommen sollten. Dazu gehören speziell Kinder, Frauen, aber auch Personen mit Handicap. Insbesondere für die letztgenannte Gruppe gebe es niedersachsenweit kaum geeignete Standorte. „Bad Sachsa eignet sich mit den Voraussetzungen in der Immobilie bestens.“ Allerdings könnten auch allein reisende Männer vulnerabel sein, ergänzte Sandro Schirmer, der künftige Leiter der Einrichtung in Bad Sachsa. „Dass nur Männer kommen kann ich für Bad Sachsa aber kategorisch ausschließen“, fügte Klaus Dierker hinzu. Als Verweildauer vor Ort nannte er einen Zeitraum zwischen drei und maximal sechs Monaten. „Dann werden die Geflüchteten auf ihre Zielkommunen verteilt.“ Grundsätzlich strebe das LAB NI an, in Niedersachsen 20.000 Plätze für Geflüchtete zu schaffen, 7.500 darunter in Einrichtungen mit einer guten Ausstattung wie in Bad Sachsa, so der LAB-Leiter.

Sandro Schirmer gab noch einige weiterführende Informationen zum Betrieb vor Ort. In Bezug auf den Sicherheitsdienst hab es an, dass tagsüber 16, nachts 10 Personen vor Ort seien – insgesamt 70 in einem Zwei-Schicht-System. Hinzu kämen im Bereich des Personals noch 40 Personen vom ASB-Kreisverband Northeim-Osterode, der den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung sicherstellt. Dazu gehöre auch, dass ein Arzt für 20 Stunden in der Woche vor Ort sein werde für die medizinische Grundversorgung der Geflüchteten. Ferner würden noch 17 Mitarbeiter vom LAB selbst in der Uffestadt arbeiten.

Die Geschichte hinter der Erstaufnahmeeinrichtung

